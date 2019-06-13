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Партія Слуга народу: повний список кандидатів у народні депутати

Партія Слуга народу оприлюднила повний список кандидатів у народні депутати України.

Партія Слуга народу: повний список кандидатів у народні депутати

Політсила Слуга народу опублікувала повний список партії із 201 кандидата в депутати в загальнодержавному виборчому окрузі на вибори до Верховної Ради.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

Раніше з партії виключили Ірину Панченко, Дмитра Співака і Гутцайта Вадима. На їх місця включили інших кандидатів. Так, у партію увійшли політолог Микита Потураєв, Артем Нагаєвський, Павло Якименко, Михайло Соколов та Артем Кунаєв.

Список партії Слуга народу:

Раніше Факти ICTV писали, що на з’їзді партії Слуга народу озвучили передвиборчу програму політсили.

Фото: УНІАН

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