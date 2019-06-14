Партія Голос Святослава Вакарчука офіційно подала документи до Центральної виборчої комісії для участі у виборах до Верховної Ради.
Заступник голови партії Голос Ярослав Юрчишин заявив, що кандидати у народні депутати від політсили офіційно подали документи до ЦВК.
За його словами, середній вік виборчого списку Голосу – 37,5 років, наймолодшому – 24 роки, а найстаршому – 75.
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– Вищу освіту мають 99% людей. Нові політики – 100% списку, – наголосив Юрчишин.
Нагадаємо, 8 червня партія Голос представила свою першу десятку.
Джерело: Голос
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