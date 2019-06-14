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Партія Голос подала документи до ЦВК

Партія Голос Святослава Вакарчука офіційно подала документи до Центральної виборчої комісії для участі у виборах до Верховної Ради.

Партія Голос

Заступник голови партії Голос Ярослав Юрчишин заявив, що кандидати у народні депутати від політсили офіційно подали документи до ЦВК.

За його словами, середній вік виборчого списку Голосу – 37,5 років, наймолодшому – 24 роки, а найстаршому – 75.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

– Вищу освіту мають 99% людей. Нові політики – 100% списку, – наголосив Юрчишин.

Нагадаємо, 8 червня партія Голос представила свою першу десятку.

Джерело: Голос

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