Святослав Вакарчук представив першу десятку своєї партії Голос.

Першу десятку політичної партії Голос представив її лідер Святослав Вакарчук під час з’їзду.

Стало відомо, що до десятки партії Голос потраплять:

екс-заступник міністра економіки Юлія Клименко;

голова компанії Ring Ukraine Кіра Рудик;

експерт зі зв’язків з ВР Стратегічної групи радників при КМУ Ярослав Железняк;

член правління Центру протидії корупції Олександра Устінова;

керуючий партнер юркомпанії Василь Кісіль і Партнери Олег Макаров;

виконавчий директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин;

журналіст Сергій Рахманін;

екс-виконувач обов’язків голови Одеської ОДА Соломія Бобровська;

екс-заступник міністра охорони здоров’я Ольга Стефанишина.

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Також до партії Голос увійдуть юрист Олександр Курдидик, герой АТО Роман Костенко, Роман Лозинський, Леся Василенко і Рустем Умеров.

До слова, партію Самопоміч на виборах до Верховної Ради очолить Андрій Садовий.