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Факти / Україна / Політика

Вакарчук представив першу десятку партії Голос

Святослав Вакарчук представив першу десятку своєї партії Голос.

Святослав Вакарчук

Першу десятку політичної партії Голос представив її лідер Святослав Вакарчук під час з’їзду.

Стало відомо, що до десятки партії Голос потраплять:

  • екс-заступник міністра економіки Юлія Клименко;
  • голова компанії Ring Ukraine Кіра Рудик;
  • експерт зі зв’язків з ВР Стратегічної групи радників при КМУ Ярослав Железняк;
  • член правління Центру протидії корупції Олександра Устінова;
  • керуючий партнер юркомпанії Василь Кісіль і Партнери Олег Макаров;
  • виконавчий директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин;
  • журналіст Сергій Рахманін;
  • екс-виконувач обов’язків голови Одеської ОДА Соломія Бобровська;
  • екс-заступник міністра охорони здоров’я Ольга Стефанишина.

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Також до партії Голос увійдуть юрист Олександр Курдидик, герой АТО Роман Костенко, Роман Лозинський, Леся Василенко і Рустем Умеров.

До слова, партію Самопоміч на виборах до Верховної Ради очолить Андрій Садовий.

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