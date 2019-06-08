Святослав Вакарчук представив першу десятку своєї партії Голос.
Першу десятку політичної партії Голос представив її лідер Святослав Вакарчук під час з’їзду.
Стало відомо, що до десятки партії Голос потраплять:
- екс-заступник міністра економіки Юлія Клименко;
- голова компанії Ring Ukraine Кіра Рудик;
- експерт зі зв’язків з ВР Стратегічної групи радників при КМУ Ярослав Железняк;
- член правління Центру протидії корупції Олександра Устінова;
- керуючий партнер юркомпанії Василь Кісіль і Партнери Олег Макаров;
- виконавчий директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин;
- журналіст Сергій Рахманін;
- екс-виконувач обов’язків голови Одеської ОДА Соломія Бобровська;
- екс-заступник міністра охорони здоров’я Ольга Стефанишина.
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Також до партії Голос увійдуть юрист Олександр Курдидик, герой АТО Роман Костенко, Роман Лозинський, Леся Василенко і Рустем Умеров.
До слова, партію Самопоміч на виборах до Верховної Ради очолить Андрій Садовий.