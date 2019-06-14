PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

СБУ та ГПУ затримали екс-ватажка “ДНР” Романа Лягіна

Служба безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою затримала главу “Центральної виборчої комісії ДНР” Романа Лягіна.

СБУ та ГПУ затримали екс-ватажка “ДНР” Романа Лягіна

ГПУ та СБУ затримали керівника “Центральної виборчої комісії ДНР” Лягіна, який в травні 2014 року організовував та проводив так званий референдум. Затриманому інкримінується державна зрада.

– На все приходить час розплати, – зазначив Луценко.

Читайте: 5 років катастрофи ІЛ-76: СБУ встановила причетність Кремля

Нагадаємо, в окупованому російськими військами Донбасі у травні 2014 року провели незаконний референдум про “незалежність” від України.

Джерело: Юрій Луценко

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Контрабанда та ситуація на Сході: Данилюк і Баканов провели нараду
Зеленський звільнив начальників управлінь СБУ в п’яти областях
У Хмельницькому жінка намагалася продати доньку у сексуальне рабство
Зеленський звільнив начальника СБУ Рівненської області Бедрія
Україна посилила контррозвідувальний режим на кордоні з Молдовою
Отримував секретні матеріали про роботу СБУ: у Маріуполі затримали агента ФСБ
Зеленський вимагає від Баканова звіту за два тижні роботи
СБУ має зупинити тиск на бізнес – Баканов
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка