Служба безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою затримала главу “Центральної виборчої комісії ДНР” Романа Лягіна.

ГПУ та СБУ затримали керівника “Центральної виборчої комісії ДНР” Лягіна, який в травні 2014 року організовував та проводив так званий референдум. Затриманому інкримінується державна зрада.

– На все приходить час розплати, – зазначив Луценко.

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Нагадаємо, в окупованому російськими військами Донбасі у травні 2014 року провели незаконний референдум про “незалежність” від України.

Джерело: Юрій Луценко