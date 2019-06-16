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Коли в Україні парламентські вибори

Позачергові вибори до Верховної Ради України IX скликання повинні відбутися 21 липня 2019 року.

Коли в Україні парламентські вибори

Позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня 2019 року.

Про це йдеться в указі Володимира Зеленського про розпуск парламенту, який 23 травня опубліковано в Урядовому кур’єрі.

– Керуючись частиною другою статті 77, частинами шостою та сьомою статті 83, пунктом 1 частини другої статті 90 Конституції України та відповідно до пунктів 7 і 8 частини першої статті 106 Конституції України постановляю: 1. Припинити достроково повноваження Верховної Ради України восьмого скликання, – йдеться в указі.

Читайте: Обрали стару систему: Зеленський відповів на провал закону про вибори

До слова, раніше ми зібрали усі перші кадрові призначення Зеленського.

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