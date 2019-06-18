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Факти / Україна

ЦВК зареєструвала сім партій на вибори в Раду

Центральна виборча комісія зареєструвала сім політичних партій на позачергові вибори у Верховну Раду.

ЦВК зареєструвала сім партій на вибори в Раду

На вибори до Верховної Ради ЦВК зареєструвала сім політичних партій.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019: ЦВК затвердила кошторис

Зареєстровані політсили:

  • Громадянська позиція,
  • Радикальна партія Олега Ляшка,
  • Всеукраїнське об’єднання Свобода,
  • Всеукраїнське об’єднання Факел,
  • Голос,
  • Опозиційна платформа За життя,
  • Сила і честь.

Нагадаємо, 18 червня на засіданні ЦВК зареєстрували 100 кандидатів у народні депутати в одномандатних виборчих округах, після чого їх загальна кількість зросла до 461 особи.

Джерело: ЦВК

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