Центральна виборча комісія зареєструвала сім політичних партій на позачергові вибори у Верховну Раду.
На вибори до Верховної Ради ЦВК зареєструвала сім політичних партій.
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Зареєстровані політсили:
- Громадянська позиція,
- Радикальна партія Олега Ляшка,
- Всеукраїнське об’єднання Свобода,
- Всеукраїнське об’єднання Факел,
- Голос,
- Опозиційна платформа За життя,
- Сила і честь.
Нагадаємо, 18 червня на засіданні ЦВК зареєстрували 100 кандидатів у народні депутати в одномандатних виборчих округах, після чого їх загальна кількість зросла до 461 особи.
Джерело: ЦВК
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