В активі оператора державних лотерей “М.С.Л.” чимало здобутків: компанія працює майже 50 років на українському лотерейному ринку, їй належить найвідоміша вітчизняна лотерея “Лото-Забава”, у якій за 20 років з’явилось 332 мільйонери та мультимільйонери.

Як повідомляють ЗМІ, нещодавно компанія встановила третій національний рекорд України. Цього разу – у номінації “Єдиний український оператор державних лотерей, який протягом 6 років тричі підтвердив відповідність своїх процесів стандартам Європейської асоціації державних лотерей і ТОТО та двічі – стандартам Світової лотерейної асоціації”.

– Ми регулярно проводимо соціальні дослідження на предмет розуміння проблематики ігроманії, мінімізації ігроманії в Україні. Ми проводимо освітні проекти серед наших співробітників, партнерів і контрагентів, – підкреслює директор з маркетингу оператора державних лотерей “М.С.Л.” Павло Вайсеро.

Ще у 2013 році “М.С.Л.”, першим з лотерейних операторів в Україні, пройшов сертифікацію на відповідність європейським стандартам відповідальної гри.

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У 2016 році був встановлений перший національний рекорд “М.С.Л.”: “Лото-Забава” перемогла у номінації “Найбільша кількість мільйонерів серед гравців в українські лотереї“.

На той момент їхня кількість складала 252 щасливчика. Того ж року компанія отримала “Сертифікат відповідності стандартам відповідальної гри” найвищого, 4-го, рівня від Світової лотерейної асоціації. Представники “М.С.Л.” підкреслюють, що інтереси та безпека гравців – понад усе.

– Кожен раз, коли ми приступаємо до розробки тієї чи іншої лотереї, нового продукту або плануючи нову кампанію, ми прекрасно розуміємо, яку відповідальність ми несемо перед суспільством. Ми піклуємося про те, щоб для суспільства цей продукт приносив безпечний формат розваги, а не проблему, яку буде мати все суспільство, – зазначив Павло Вайсеро.

Компанія “М.С.Л.” стала єдиним українським оператором державних лотерей, який зміг тричі підтвердити відповідність своїх процесів стандартам Європейської асоціації та двічі – Світової лотерейної асоціації.

– Саме їхнє прагнення до відкритого бізнесу має стати прикладом для інших компаній. Чим більше буде таких піонерів у всіх бізнесах в Україні, тим швидше ми прийдемо до того, до чого прагнемо – до НАТО та ЄС, – наголошує експерт Національного Реєстру Рекордів України Віталій Зорін.

Оператор державних лотерей “М.С.Л.” на досягнутому зупинятися не збирається. У компанії вже почали підготовку до встановлення чергового рекорду.

Нагадаємо, у день виборів президента України двоє щасливчиків виграли в лотерею 2 мільйони гривень!