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Факти / Україна / Політика

Слуга народу може створити коаліцію з Голосом у Раді – Разумков

Дмитро Разумков допустив об’єднання партії Слуга народу з партією Голос Святослава Вакарчука у новій Верховній Раді.

Слуга народу може створити коаліцію з Голосом у Раді – Разумков

У партії Слуга народу не виключають створення коаліції з партією Голос після перевиборів до Верховної Ради.

За словами лідера Слуги народу Дмитра Разумкова, об’єднання можливе у разі збігу ціннісних базисів між політсилами.

При цьому він відмовився відповідати на питання про можливу коаліцію його партії з депутатами, які вже були представлені у парламенті, наголосивши, що потрібно спочатку дочекатися результатів виборів.

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– І з тими, за кого люди проголосують, нам буде по дорозі.

До слова, раніше у партії Слуга народу заявили, що не збираються об’єднуватися зі старими політичними силами.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: УНІАН

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