Дмитро Разумков допустив об’єднання партії Слуга народу з партією Голос Святослава Вакарчука у новій Верховній Раді.
У партії Слуга народу не виключають створення коаліції з партією Голос після перевиборів до Верховної Ради.
За словами лідера Слуги народу Дмитра Разумкова, об’єднання можливе у разі збігу ціннісних базисів між політсилами.
При цьому він відмовився відповідати на питання про можливу коаліцію його партії з депутатами, які вже були представлені у парламенті, наголосивши, що потрібно спочатку дочекатися результатів виборів.
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– І з тими, за кого люди проголосують, нам буде по дорозі.
До слова, раніше у партії Слуга народу заявили, що не збираються об’єднуватися зі старими політичними силами.
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