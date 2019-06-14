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Факти / Україна / Політика

Слуга народу не створюватиме союзи зі старими політсилами – Корнієнко

У партії Слуга народу заявили, що не збираються об’єднуватися зі старими політичними силами.

слуга народа

Керівник штабу партії Слуга народу Олександр Корнієнко заявив, що у політичної сили немає бажання створювати союз зі старими партіями.

За його словами, партія Голос має дещо спільне зі Слугою народу і вони навіть перетинаються у Києві і на Заході України.

Корнієнко додав, що можливість створення коаліції між зазначеними партіями іще потрібно обговорювати.

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Партія Слуга народу також не вважає партію Голос своїм конкурентом, оскільки вони виступають “за одне і те ж”.

До слова, представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що партія Слуга народу готова до однопартійної більшості у парламенті.

 

Джерело: Укрправда

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