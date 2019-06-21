Експертиза показала, що смерть 11-річної Дарини Лук’яненко з Іванівки Одеської області настала в результаті колото-різаної рани шиї.
Причиною смерті Дарини Лук’яненко стала колото-різана рана шиї.
Такий висновок зробили медики, які проводили дослідження тіла дівчинки.
На їхню думку, вбивця завдав 11-річній Дарині Лук’яненко поранення ножем у шию, пошкодивши сонну артерію.
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