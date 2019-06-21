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Факти / Україна

Причина смерті Дарини Лук’яненко: результати медекспертизи

Експертиза показала, що смерть 11-річної Дарини Лук’яненко з Іванівки Одеської області настала в результаті колото-різаної рани шиї.

лукьяненко

Причиною смерті Дарини Лук’яненко стала колото-різана рана шиї.

Такий висновок зробили медики, які проводили дослідження тіла дівчинки.

На їхню думку, вбивця завдав 11-річній Дарині Лук’яненко поранення ножем у шию, пошкодивши сонну артерію.

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Раніше Факти ICTV писали все, що відомо про вбивство Дарини Лук’яненко, кого затримали за підозрою у злочині і яка реакція громадськості.

Джерело: Думская

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