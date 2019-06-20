Що відомо про вбивство Дарини Лук’яненко, кого затримали за підозрою у злочині, а також реакція громадськості – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Дарину Лук’яненко знайшли мертвою 19 червня. Дівчинка зникла тиждень тому, коли йшла на танцювальний гурток. Вбивство сталося у селищі Іванівка Одеської області. Підозрюваний, на території будинку якого знайшли труп дитини, вже затриманий і навіть визнав свою провину. Хто він і навіщо вчинив злочин – далі у матеріалі Фактів ICTV.



Хронологія події

Правоохоронцям вдалося посекундно встановити маршрут руху дівчинки у день зникнення. Перший заступник глави Нацполіції В’ячеслав Аброськін опублікував відповідну схему. Злочин стався серед білого дня – у період між 14.20 і 14.25. Коли о 14.24 дівчинці зателефонувала подруга, телефон Дар’ї вже не відповідав.

Дарина Лук’яненко рухалася від ринку у напрямку школи. Підозрюваний її побачив, коли вона вийшла з ринку. Крик і дитячий плач місцеві жителі почули через п’ять хвилин після цього.

Встановлено, що відстань від виходу з ринку до місця злочину становить 141 метр.

Всього на пошуки дівчинки було залучено 100 військовослужбовців Нацгвардії, десятки працівників ДСНС і більше сотні волонтерів, а також літаки. У ході пошукової операції було опитано понад дві тисячі місцевих жителів.

Через тиждень тіло дівчинки було знайдено у вигрібній ямі на території приватного домоволодіння в селі Іванівка. Це місце обшукували тричі і тільки останнього разу поліцейським вдалося знайти Дарину. Біля паркану побачили її сандалі. Вони і привели до ями, в якій лежало тіло. Де перебувала дівчинка під час двох попередніх обшуків, поки неясно.

Що відомо про підозрюваного

Головний підозрюваний у вбивстві Дарини Лук’яненко – 22-річний Микола Тарасов. Саме у вигрібній ямі його будинку і було знайдено тіло дівчинки.

Підозрюваний Микола Тарасов.

Що відомо про підозрюваного

Головний підозрюваний у вбивстві Дарини Лук’яненко – 22-річний Микола Тарасов. Саме у вигрібній ямі його будинку і було знайдено тіло девочкі.Подозреваемий Микола Тарасов.

Хлопець ніде не працює, не вчиться і цілими днями проводить за комп’ютером. Місцеві жителі характеризують його, як замкнену людину, яка “буквально живе у телефоні”. Зазначають те, що підозрюваний і раніше виявляв особливу увагу до дітей.

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Іноді Тарасов допомагав батькам, які працюють на ринку в Іванівці, виїжджав на сезонні роботи. Також він час від часу підробляв вантажником у батьків Даші Лук’яненко, які володіють сусідньою точкою на місцевому ринку.

Коли правоохоронці прийшли до нього вперше, то підозрюваний поводився дуже спокійно. Під час першого опитування Микола Тарасов розповідав, чим займався у день зникнення Даші – прийняв душ, посмажив яйця, а потім грав у комп’ютерні ігри і дивився фільм.

Але коли поліція знайшла тіло дівчинки, відпиратися не став і визнав провину. Він розповів, що спочатку душив Дарину у коридорі, потім роздягнув, але нібито нічого з нею не зробив. Згодом він кинув її тіло у вигрібну яму, а речі облив бензином і спалив.

Навіщо вбив Дар’ю Лук’яненко

У Нацполіції вважають, що вбивство 11-річної Дарини Лук’яненко було скоєно на сексуальному грунті. Зараз ця версія є основною.

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Що загрожує ймовірному вбивці

Миколу Тарасова відвезли до Одеси, де йому оберуть запобіжний захід. Якщо слідство доведе провину, то Тарасову загрожує довічне ув’язнення.

Примітно, що батьки підозрюваного відмовляються наймати для сина адвоката. Вони стверджують, що нічого не знали про трагедію. Батьки зловмисника не перешкоджали обшуку, а його мати брала активну участь в організації пошуків дитини.

Реакція громадськості

Після виявлення тіла дівчинки, біля будинку Тарасова зібралися місцеві жителі, які вимагали негайної розправи. Співробітники поліції оточили будинок і змогли запобігти самосуду.

Пізніше на місцевому ринку в Іванівці на контейнері, в якому торгує сім’я підозрюваного, з’явилися ось такі написи.









Хто і навіщо вбив Дарину Лук’яненко: подробиці і хронологія трагедії / 2 фотографии

Дивіться відео: хто і навіщо вбив Дарину Лук’яненко

У мережі просять підписати петицію для ухвалення Верховною Радою закону про боротьбу з педофілією. З ініціативи трьох десятків нардепів до парламенту ще у 2017 році було подано законопроект №6607, що передбачає створення Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканості неповнолітніх та посилення відповідальності за подібні злочини. Після вбивства Дар’ї Лук’яненко його просять ухвалити невідкладно.

До речі, під час пошуків Дар’ї Лук’яненко на горі батьків намагалися нажитися шахраї.