Акваленд – мережа аквапарків, один з яких нещодавно розпочав свою роботу в Залізному Порту. Що чекає на відпочивальників – розчарування або захоплення, ціни на вхід та що пропонують курортникам детальніше – в рецензії на сайті Факти ICTV.

Курортне село Залізний порт розташоване на березі Чорного моря в Голопристанському районі Херсонської області.

Влітку Залізний Порт зовсім не схожий на село, де взимку спокійно та можна зустріти тільки когось із місцевих жителів. Це курортне містечко, яке кишить відпочивальниками та різноманітними розвагами.

Тут є як денне, так і нічне життя – можна відпочити в тиші та спокої, на диких пляжах, або залишитися в епіцентрі всіх подій та незабутньо провести час.

У Залізному Порту на відпочивальників чекає велика кількість розваг – водні атракціони, луна-парки, різні пляжі, кафе, ресторани, аквапарки, розваги для дітей та нічні клуби.









































Відкриття аквапарку Акваленд в Залізному Порту: очікування vs реальність / 10 фотографий

Цього тижня наш експерт Каріна Зуєва вирушила на ревізію нового аквапарку Акваленд.

Аквапарк розпочав свою роботу 16 червня, перед цим відкриття переносили двічі – 8 червня та 15 червня.

Розташування

Акваленд знаходиться на узбережжі Чорного моря в Залізному Порту, на вул. Шкільна, 80. Це друга берегова лінія, навпроти пансіонату Вікторія.

Щоб доїхати до аквапарку на машині, варто повернути на головному перехресті до Золотої Ниви, проїхати новий ринок, Нову пошту та автовокзал, після вам почнуть виднітися гірки та великий напис – Акваленд.

Якщо йти пішки по набережній, то потрібно пройти колесо огляду, Тропіканку, пляж White Beach, дійти до дикого пляжу, повернути ліворуч та йти прямо.

Під час моїх відвідин парковка для авто була недобудована, але машину поставити можна було.









Відкриття аквапарку Акваленд в Залізному Порту: очікування vs реальність / 2 фотографии

Чому до відкриття не встигли підготувати в’їзд – хороше питання, мабуть, не розрахували час.

Оцінка розташування – 7\10

Сервіс

На вході мене зустрів радісний і веселий персонал, черепашка-ніндзя та ананас. Так-так, саме ананас.

Сподобалося те, що на вході на мене одягли гавайські леї, відчувала себе ніби на якомусь острові, а дітлахи отримували безкоштовне морозиво.

Біля кожного водного атракціону, як і належить, знаходиться рятувальник, як при посадці на гірку, так і біля басейну.

Важливим є те, що персонал вміє надавати першу медичну допомогу, а також підкаже вам все, щодо спусків на гірках і не тільки.

Дітей не пускають на дорослі гірки – для цього необхідний письмовий дозвіл від батьків. В Акваленді з цим строго, тому профілонити не вийде.

Оцінка сервісу – 9\10

Локація

Зона водної локації охоплює 15 тис. кв.м.

Весь простір поділено на три зони – основну, дитячу та для плавальння. На території два басейни з прісною водою – основний та дитячий.





















Відкриття аквапарку Акваленд в Залізному Порту: очікування vs реальність / 5 фотографий

Для дорослих тут є 10 різноманітних водних гірок, найбільша висота якої 15 м, довжина – 180 м. Для дітей локація окрема, де басейн поділений на дві частини – глибина 40 см і 75 см.

Для спуску на дорослих гірках потрібно використовувати надувні круги або килимки. Всі необхідні атрибути знаходяться біля водних атракціонів.









Відкриття аквапарку Акваленд в Залізному Порту: очікування vs реальність / 2 фотографии

В Акваленді ереконують, що все обладнання сертифіковане та відповідає санітарним нормам. Однак я помітила, що гірки протікають між швів, то це безпечно, тому щодо безпеки в мене виникли сумніви.

Під час моїх відвідин територією аквапарку ходив робітник і розглядав місця протікання гірок, а люди в цей час вже по повній на них каталися. Безпека клієнта – перш за все.

Звичайно ж я випробувала на собі водні атракціони, які були доступні. Найбільше мені сподобалася гірка Вільне падіння та Велика чорна діра.

Оцінка локації – 5\10

Розваги, їжа та напої

Крім основної розваги – водних гірок1”, відвідувачів чекає розважальна програма.

Мені вдалося потрапити на аквааеробіку, а також побачити розважальну програму для дітей.

















Відкриття аквапарку Акваленд в Залізному Порту: очікування vs реальність / 4 фотографии

Відомо, що на території працюватиме діджей, щоправда під час мого візиту діджейську стійку ще не встановили.

В аквапарку вже працює один бар, де відвідувачам пропонують класичний алкоголь та безалкогольні напої – газовану воду і холодний чай.









Відкриття аквапарку Акваленд в Залізному Порту: очікування vs реальність / 2 фотографии

На мій жаль, води без газу в барі я не знайшла, також як і коктейлю. Поки все в розробці.

Є локація, де розташована кухня – лінія швидкого харчування. Коли я йшла, їжу тільки винесли, але все ж таки я встигла сфотографувати те, що пропонували відвідувачам – перші страви, салати, гарніри та м’ясні страви.









Відкриття аквапарку Акваленд в Залізному Порту: очікування vs реальність / 2 фотографии

Судячи з установок, в аквапарку працюватиме ще декілька барів, можливо, їх вже встигли відкрити.

Оцінка розваг – 6\10

Інфраструктура

І на барі, і на лінії швидкого харчування передбачені сидячі місця. Біля басейнів розміщені шезлонги, парасольки та бунгало. Відвідувачі можуть зайняти будь-яке місце, що їм сподобається.

Також тут є туалети, душові кабінки, камера зберігання та роздягальні.













Відкриття аквапарку Акваленд в Залізному Порту: очікування vs реальність / 3 фотографии

В Акваленді передбачено все для комфортного відпочинку та проведення часу.

Оцінка інфраструктури – 10\10

Цінова політика

Квитки в аквапарк можна придбати біля входу в касі. Тарифи діляться на дві групи – дорослі і дитячі.

За відвідування аквапарку будьте готові заплатити з 10.00-18.00 – 390 грн – дорослий, 370 грн – дитячий, 14.00-18.00 – 350 грн – дорослий, 330 грн – дитячий, 16.30-18.00 – 250 грн – дорослий, 230 грн – дитячий.









Відкриття аквапарку Акваленд в Залізному Порту: очікування vs реальність / 2 фотографии

Для жителів Голопристанського району вхід на територію 155 грн – за умови надання прописки.

Можна придбати сезонний абонемент за 580 грн. Це зручно для місцевих жителів або тих, хто знаходиться в Залізному Порту протягом всього літа. Абонемент дійсний до 1 вересня, замовити його потрібно заздалегідь.

Оскільки коктейлів в Акваленді не виявилося, я купила собі Coca-cola (0,5 л) – 25 грн та холодний чай – 25 грн.

Наприклад, пляшка вина Мікадо коштує 101 грн 40 коп, Ореанда Піно Нуар червоне – 640 грн 08 коп, шампанське Брют – 152 грн 88 коп, коньяк Шустов – 651 грн 96 коп до 770 грн 76 коп.

Можливо, що ціни на барі зміняться.













Відкриття аквапарку Акваленд в Залізному Порту: очікування vs реальність / 3 фотографии

На лінії швидкого харчування пропонують невеликий вибір їжі, наприклад, салат Овочеве асорті обійдеться в 25 грн, Столичний – 40 грн, Грецький – 45 грн. Ціни на м’ясні страви від 40 грн до 50 грн.

Здивувало те, що за камеру зберігання потрібно платити 35 грн, 20 грн потім повертають. Нехай і небагато, але все ж.

В цілому, ціни прийнятні, але вхід недешевий, особливо для дитячого абонемента. Якщо хочеш відпочити сім’єю, то потрібно бути готовим, що сума вийде кругленька.

Оцінка цінової політики – 8\10

Загальне враження

Сказати, що мене підкорив новий аквапарк в Залізному Порту, не можу. Вразило те, що до відкриття, вони готові не були. Якщо будматеріали під гірками та робоча бригада – це норма, тоді добре. Гаразд, якщо не встигли до кінця розробити меню і бар, але будівництво під час відкриття відвідувачі точно не чекають.

Вразила мене і відповідь персоналу: Це дрібниці. З чим я не згодна. Особисто я на відкриття чекала якогось шоу, а не звичайну аквааеробіку.

Персонал – так, інфраструктура – так, розваги – плюс-мінус, гірки, які протікають, мене збентежили, їжа і напої – вибір малий, неготовність до відкриття теж засмутила.

Бажаю аквапарку Акваленд в Залізному Порту процвітання. Місце і справді хороше, там спокійно можна відпочивати цілий день. Сподіваюся, що найближчим часом вони все владнають і завершать.

Загальна оцінка – 6\10

Якщо ви хочете, щоб ми відвідали заклад, в якому ви часто буваєте чи який хочете проінспектувати – пишіть нам на пошту [email protected] і ми зв’яжемось з вами. Також підписуйтесь на наш Instagram, щоб бути в курсі всіх ревізій.

Каріна Зуєва