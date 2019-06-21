Акваленд – сеть аквапарков, один из которых совсем недавно начал свою роботу в Железном Порту. Что ждет посетителей – разочарование или восхищение, цены на вход и что предлагают отдыхающим детальнее – в рецензии на сайте Факты ICTV.

Курортное село Железный порт расположено на берегу Черного моря в Голопристанском районе Херсонской области.

Летом Железный Порт совсем не похож на село, где зимой спокойно и можно встретить только кого-то из местных жителей. Это курортный городок, который кишит отдыхающими и разнообразными развлечениями.

Здесь есть как дневная, так и ночная жизнь – можно отдохнуть в тишине и спокойствие, на диких пляжах, или остаться в эпицентре всех событий и незабываемо провести время.

В Железном Порту отдыхающих ждет большое количество развлечений – водные аттракционы, луна-парки, разные пляжи, кафе, рестораны, аквапарки, развлечения для детей и ночные клубы.









































Открытие аквапарка Акваленд в Железном Порту: ожидания vs реальность / 10 фотографий

На этой неделе наш эксперт Карина Зуева отправилась на ревизию нового аквапарка Акваленд.

Аквапарк начал свою работу 16 июня, перед этим переносив открытие два раза – 8 июня и 15 июня.

Расположение

Акваленд находится на побережье Черного моря в Железном Порту, на ул. Школьная, 80. Это вторая береговая линия, напротив пансионата Виктория.

Чтобы доехать до аквапарка на машине, стоит повернуть на главном перекрестке к Золотой Ниве, проехать новый рынок, Новую почту и автовокзал, после вам начнут виднеться горки и большая надпись – Акваленд.

Если идти пешком по набережной, то нужно пройти колесо обозрения, Тропиканку, пляж White Beach, дойти до дикого пляжа, повернуть налево и идти прямо.

Во время моего посещения парковка для авто была недостроена, но машину поставить можно было.









Открытие аквапарка Акваленд в Железном Порту: ожидания vs реальность / 2 фотографии

Почему к открытию не успели подготовить въезд – хороший вопрос, пожалуй, не рассчитали время.

Оценка расположения – 7\10

Сервис

На входе меня встретил радостный и веселый персонал, черепашка-ниндзя и ананас. Да-да, именно ананас.

Понравилось то, что на входе на меня надели гавайские леи, чувствовала себя будто на каком-то острове, а детишки получали бесплатное мороженое.

Возле каждого водного аттракциона, как и положено, находится спасатель, как при посадке на горку, так и возле бассейна.

Важно то, что персонал умеет оказывать первую медицинскую помощь, а также подскажет вам все, что касается спусков на горках и не только.

Детей не пускают на взрослые горки – для этого необходимо письменное разрешение от родителей. В Акваленде с этим строго, так что профилонить не выйдет.

Оценка сервиса – 9\10

Локация

Зона водной локации охватывает 15 тыс. кв.м.

Все пространство поделено на три зоны – основную, детскую и для плавания. На территории два бассейна с пресной водой – основной и детский.





















Открытие аквапарка Акваленд в Железном Порту: ожидания vs реальность / 5 фотографий

Для взрослых здесь есть 10 разнообразных водных горок, самая большая высота которой 15 м, длина – 180 м. Для детей локация отдельная, где бассейн поделен на две части – глубина 40 см и 75 см.

Для спуска на взрослых горках нужно использовать надувные круги или коврики. Все необходимые атрибуты находятся около водных аттракционов.









Открытие аквапарка Акваленд в Железном Порту: ожидания vs реальность / 2 фотографии

В Акваленде убеждают, что все оборудование сертифицировано и соответствует санитарным нормам. Однако я заметила, что горки протекают между швов, поэтому насчет безопасности у меня возникли сомнения.

Во время моего посещения, по территории аквапарка ходил рабочий и рассматривал места протекания горок, а люди в это время по полной на них катались. Безопасность клиента – прежде всего.

Конечно же я испытала на себе водные аттракционы, которые были доступны. Больше всего мне понравилась горка Свободное падение и Большая черная дыра.

Оценка локации – 5\10

Развлечения, еда и напитки

Помимо основного развлечения – водных горок, посетителей ждет развлекательная программа.

Мне удалось попасть на аквааэробику, а также увидеть развлекательную программу аниматоров для детей.

















Открытие аквапарка Акваленд в Железном Порту: ожидания vs реальность / 4 фотографии

Известно, что на территории будет работать диджей, правда во время моего визита диджейскую стойку еще не установили.

В аквапарке уже работает один бар, где посетителям предлагают классический алкоголь и безалкогольные напитки – газировку и холодный чай.









Открытие аквапарка Акваленд в Железном Порту: ожидания vs реальность / 2 фотографии

К моему сожалению, воды без газа в баре я не нашла, как и коктейля. Пока все в разработке.

Есть локация, где расположена кухня – линия быстрого питания. Когда я уходила, еду только вынесли, но все же я успела запечатлеть то, что предлагали посетителям – первые блюда, салатики, гарниры и мясные блюда.









Открытие аквапарка Акваленд в Железном Порту: ожидания vs реальность / 2 фотографии

Судя по установкам, в аквапарке будет работать еще несколько баров, возможно, их уже успели открыть.

Оценка развлечений – 6\10

Инфраструктура

Что на баре, что на линии быстрого питания предусмотрены сидячие места. Возле бассейнов размещены шезлонги, зонтики и бунгало. Посетители могут занять любое понравившееся им место.

Также здесь есть туалеты, душевые кабинки, камера хранения и раздевалки.













Открытие аквапарка Акваленд в Железном Порту: ожидания vs реальность / 3 фотографии

В Акваленде предусмотрено все для комфортного отдыха и времяпровождения.

Оценка инфраструктуры – 10\10

Ценовая политика

Билеты в аквапарк можно приобрести возле входа в кассе. Тарифы делятся на две группы – взрослые и детские.

За посещение аквапарка будьте готовы заплатить с 10.00-18.00 – 390 грн – взрослый, 370 грн – детский, 14.00-18.00 – 350 грн – взрослый, 330 грн – детский, 16.30-18.00 – 250 грн – взрослый, 230 грн – детский.









Открытие аквапарка Акваленд в Железном Порту: ожидания vs реальность / 2 фотографии

Для жителей Голопристанского района вход на территорию 155 грн – с условием предоставления прописки.

Можно приобрести сезонный абонемент за 580 грн. Это очень удобно для местных жителей или тех, кто находится в Железном Порту на протяжении всего лета. Абонемент действителен до 1 сентября, заказать его нужно заранее.

Так как коктейлей в Акваленде не оказалось, я купила себе Coca-cola (0,5 л) – 25 грн и холодный чай – 25 грн.

К примеру, бутылка вина Микадо стоит 101 грн 40 коп, Ореанда Пино Нуар красное – 640 грн 08 коп, шампанское Брют – 152 грн 88 коп, коньяк Шустов – 651 грн 96 коп до 770 грн 76 коп.

Возможно, цены на баре изменятся.













Открытие аквапарка Акваленд в Железном Порту: ожидания vs реальность / 3 фотографии

На линии быстрого питания предлагают небольшой выбор еды, к примеру, салат Овощное Ассорти обойдется в 25 грн, Столичный – 40 грн, Греческий – 45 грн. Цены на мясные блюда от 40 грн до 50 грн.

Удивило то, что за камеру хранения нужно платить 35 грн, 20 грн потом возвращают. Пусть и немного, но все же.

В целом, цены приемлемы, но вход недешевый, особенно для детского абонемента. Если хочешь отдохнуть семьей, то нужно быть готовым, что сумма выйдет кругленькая.

Оценка ценовой политики – 8\10

Общее впечатление

Сказать, что меня покорил новый аквапарк в Железном Порту, не могу. Поразило то, что к открытию они готовы не были. Если стройматериалы под горками и рабочая бригада – это норма, тогда хорошо. Ладно, если не успели до конца разработать меню и бар, но строительство во время открытия это не то, что ожидали посетители.

Поразил меня и ответ персонала: Это мелочи. С чем я не согласна. Лично я на открытие ждала какого-то шоу, а не обычную аквааэробику.

Персонал – да, инфраструктура – да, развлечения – плюс-минус, горки, которые протекают, меня смутили, еда и напитки – выбор маловат, неготовность к открытию тоже расстроила.

Желаю аквапарку Акваленд в Железном Порту процветания. Место и вправду хорошее, там спокойно можно провести день отдыха. Надеюсь, что в ближайшее время они все уладят и доделают.

Общая оценка – 6\10

Если вы хотите, чтобы мы посетили заведение, в котором вы часто бываете или которое хотите проинспектировать – пишите нам на почту [email protected], и мы свяжемся с вами. Также подписывайтесь на наш Instagram, чтобы быть в курсе всех ревизий.

Карина Зуева