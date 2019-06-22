Тимчасово виконуючий обов‘язки голови СБУ Іван Баканов у США обговорив підготовку візиту до Вашингтону президента Володимира Зеленського, який незабаром має відбутися на запрошення президента США.

Іван Баканов провів бесіду зі спеціальним помічником президента США з питань Європи Фіоною Гіл, обговоривши практичні кроки стратегічного партнерства між двома країнами.

– Особливу увагу приділено підготовці візиту до Вашингтону президента України Володимира Зеленського, який незабаром має відбутися на запрошення президента США Дональда Трампа, – заявили в СБУ.

Зазначається, що сторони приділили особливу увагу розвитку співпраці у військово-технічній та енергетичній сферах.

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Також очільник СБУ наголосив про відданість нової команди у Києві курсу до політичних та економічних реформ, які мають наблизити Україну до кращих європейських стандартів.

Нагадаємо, керівника передвиборчого штабу Володимира Зеленського Івана Баканова призначено першим заступником голови СБУ, начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.