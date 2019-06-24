В України є реальна можливість увійти до топ-40 країн у рейтингу Doing business.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що був підготовлений проект закону, який дозволить Україні увійти до топ-40 країн за легкістю ведення бізнесу.

За його словами, цей закон подали до парламенту у червні 2017 року.

– Ухвалення цього закону дає нам можливість увійти до топ-40 країн за легкістю ведення бізнесу. Це – достатньо гарний показник щодо інвестицій в Україну, – сказав Гройсман.

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Прем’єр-міністр додав, що Україні потрібно вирішити проблеми пов’язані з легкістю ведення бізнесу і захистом інвестицій.

До слова, Євросоюз має намір продовжити пілотну програму, яка спрямована на розвиток малого і середнього бізнесу в Україні.