PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

У Раді є закон, який дозволить Україні увійти у топ-40 Doing business – Гройсман

В України є реальна можливість увійти до топ-40 країн у рейтингу Doing business.

Володимир Гройсман

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що був підготовлений проект закону, який дозволить Україні увійти до топ-40 країн за легкістю ведення бізнесу.

За його словами, цей закон подали до парламенту у червні 2017 року.

– Ухвалення цього закону дає нам можливість увійти до топ-40 країн за легкістю ведення бізнесу. Це – достатньо гарний показник щодо інвестицій в Україну, – сказав Гройсман.

Читайте: Програма партії Гройсмана Українська стратегія: підвищення зарплат і зниження податків

Прем’єр-міністр додав, що Україні потрібно вирішити проблеми пов’язані з легкістю ведення бізнесу і захистом інвестицій.

До слова, Євросоюз має намір продовжити пілотну програму, яка спрямована на розвиток малого і середнього бізнесу в Україні.

Джерело: Свобода слова

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Демонополізація і деолігархізація мають бути пов’язані – Гройсман
Кабмін схвалив скорочення держадміністрацій – коли і на скільки
Мінімалка $300 і закони від партії Українська стратегія: ексклюзивне інтерв’ю Гройсмана
Я підготовлений до цього: Гройсман про можливість знову стати прем’єром
Відставка Кабміну: в Раді готові і назвали дату
Супрун сказала, як працюватиме МОЗ після відставки уряду
Україна запровадила дзеркальні санкції і мито на товари з РФ
З 1 липня повинен запуститися ринок електроенергії – Гройсман
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка