В Євросоюзі заявили про намір продовжити пілотну програму з розробки та реалізації документів, які спрямовані на розвиток малого і середнього бізнесу в Україні.

Старший радник з питань політики розвитку МСП проекту FORBIZ Рікардо Пінто заявив, що Євросоюз планує продовжити до 2021 року пілотну програму з розробки та реалізації документів, спрямованих на розвиток малого і середнього бізнесу в Україні.

Оскільки Україна досить велика, для пілотного проекту обрали Чернігівську область, міста Чернігів і Ніжин.

В ЄС сподіваються, що досвід пілотного проекту у зазначених містах допоможе під час впровадження подібних програм в Україні.

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За словами Пінто, основна задача програми – впровадження стратегій розвитку, які орієнтуються на бізнес, покращення комунікації і проведення регуляторної реформи.

До слова, цього року саміт Україна-ЄС відбудеться 8 липня 2019 року в Києві.