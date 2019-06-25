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Резолюція ПАРЄ: у Києві пікетують посольства країн, що підтримали РФ

Після ухвалення резолюції щодо повернення Росії до ПАРЄ у Києві пікетують посольства країн, які підтримали це рішення.

Пікет проти резолюції ПАРЄ

Акція протесту Ні поверненню РФ до ПАРЄ! розпочалася біля посольства Австрії у Києві, потім пікет перемістився до посольства Німеччини.

На черзі – посольства Вірменії, Норвегії, Італії, Франції, Фінляндії.

Наразі в акції беруть участь близько 50 людей.

Читайте: Рішення ПАРЄ: чому Європа повернула РФ і наслідки для України

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Резолюція ПАРЄ: у Києві пікетують посольства країн, що підтримали РФ / 5 фотографий

Нагадаємо, 25 червня у ПАРЄ проголосували за резолюцію, яка регламентує зміни санкційного режиму і повернення РФ до роботи в Асамблеї.

Джерело: Alina Bodnar

Фото: Alina Bodnar

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