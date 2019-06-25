У ПАРЄ проголосували за резолюцію, яка регламентує зміни санкційного режиму і повернення РФ до роботи в Асамблеї.

Делегати Парламентської асамблеї Ради Європи підтримали резолюцію про зміну санкційного режиму та повернення РФ.

Згідно з результатами голосування, резолюцію підтримали 118 депутатів, 62 – проголосували проти, 10 – утрималися.

Резолюцію в повному складі підтримали делегації з Азербайджану, Франції, Іспанії, Італії, Норвегії, Австрії, Словаччини, Португалії, Сербії та Туреччини.

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Частково рішення підтримали Швейцарія, Німеччина, Молдова, Чехія, Вірменія та Нідерланди.

Україна і Грузія проголосували проти в повному складі. Також проти рішення проголосувала більшість делегатів від Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Великої Британії та Швеції.

Перший віце-спікер Верховної Ради і член української делегації Ірина Геращенко розкритикувала рішення асамблеї.

– А знаєте, хто найбільше мене вразив сьогодні? Голландські депутати. Днями міжнародна слідча група оприлюднила результати трагедії МН 17. Встановила причетність росіян до вбивства 280 осіб. Сьогодні голландські депутати проголосували за повернення Росії в ПАРЄ, – зазначила Геращенко.

Резолюція унеможливлює заборону для національних делегацій голосувати, виступати, а також права бути представленою в асамблеї та її органах. Таким чином ПАРЄ втрачає право накладати санкції на країн-членів, які порушують принципи Ради Європи.

РФ позбавили права голосу після анексії Криму та розв’язання війни на Донбасі. Повернення півострова та припинення конфлікту досі були головними умовами повернення росіянам прав у ПАРЄ.

Раніше прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи загрожує самій ПАРЄ.