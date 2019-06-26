Герої наших сердець – новий соціально-інформаційний проект МТОТ. В центрі проекту – реальні історії 9 героїв, чиї життя змінила війна на Сході та окупація Криму, але вони обрали не шлях помсти та зневіри. Вони вже сьогодні змінюють історію і крок за кроком будують мирне майбутнє.

На перший погляд вони – прості люди, пересічні наші співгромадяни: хірург райлікарні, директорка дитбудинку, бізнесмен, кінематографіст. Але долі їх – дивовижні, а сила волі – незламна.

Даний проект реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Хірург Попаснянської райлікарні Олександр Ковальчук провів під обстрілами 380 операцій у мало не цілодобовому режимі.

Директорка Луганського обласного дитбудинку Катерина Донцова завадила перевезенню 69 діток до Росії й повернула їх на батьківщину.

У бізнесмена-горлівчанина Вадима Міндзюка з початком війни бойовики відібрали завод. Він знайшов у собі сили відкрити новий бізнес – але вже в Дитятках, селищі поряд із Чорнобильською зоною.

А найбільша мрія Шевкета Сейдаметова – майстерного художника-постановника таких шедеврів українського кіно, як Хайтарма та Кіборги – повернутися додому, у вільний від окупантів український Крим, до родичів та близьких.

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Їхні історії свідчать: поняття справжній герой – це не порожні слова. Такі герої – поміж нас, їхні історії надихають, адже показують, що цей світ – все ще місце для боротьби за людські цінності навіть за найскладніших обставин. І це – лише маленька частина історій, які зібрало Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб та об’єднало на сайті.

– Щодня в роботі Міністерства ми стикаємося з людьми, чиї історії по-справжньому вражають. Це люди, які знайшли в собі сили та бажання почати життя спочатку. Це люди, які діють всупереч обставинам. Головне — вони стають ініціаторами змін у власному житті та житті людей, які їх оточують. Сотні історій на рік. Десятки на місяць. І сьогодні ми хочемо розповісти деякі історії таких людей, звичайних героїв. Переселенці та ветерани АТО/ООС, люди з інвалідністю та бізнесмени, лікарі та студенти — навколо цих людей вибудувався проект Герої наших сердець. Їхні долі надихають, їхніми вчинками захоплюєшся, заглиблюючись у їхні історії, розумієш, що саме завдяки таким українцям у нас є шанс подолати всі негаразди та побудувати світле, мирне майбутнє Це лише дев’ять історій. Насправді ж їх набагато більше, – зазначає міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш.

МТОТ закликає українців ділитися власними історіями про героїв, які протистоять обставинам і з гідністю будують своє нове життя.

– Якщо ви знайомі з людьми, які варті того, щоби стати частиною цього проекту, надсилайте їхні історії нам, а ми розповімо про них усій Україні, – закликає міністр Вадим Черниш.

Поділитися такою історією може кожен, заповнивши просту форму на сайті проекту.

Після цього історія про героя з’явиться у відповідному розділі сайту.

Раніше Факти ICTV зібрали три історії простих українців, яким довелося на власні очі побачити жахи війни.