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Факти / Україна

Чи знаєте ви Конституцію України – ТЕСТ

Факти ICTV пропонують вам перевірити, наскільки добре ви знаєте свої конституційні права.

Конституція України

28 червня українці святкують день найголовнішого закону України – День Конституції.

Читайте: День Конституції: як Україна змінювала свій Основний закон

Ми вирішили підготуватися до свята, і придумали для вас декілька цікавих питань на знання головного документу нашої країни.

До слова, на День Конституції 2019 українці відпочиватимуть три дні.

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