Група креативних технологів створила фейк, спрямований на поширення неіснуючих новин про Грановського і його кампанії в Харкові.

Про це Олександр Грановський написав на своїй сторінці в Facebook.

– Сьогоднішній ранок розпочався з чергової, в деякому сенсі, дешевої і червивої новини про те, що мій виборчий штаб в Харкові очолила психічно неврівноважена і абсолютно даремна для суспільства людина на ім’я Всеволод Філімоменко, – розповідає Грановський.

Також Філімоменко зареєстрував себе кандидатом у народні депутати України у 211 виборчому округу в Києві.

– Поза всяким сумнівом, ні перше, ні друге завдання не стоять перед ним. Єдина мета, яку переслідує Філімоменко – створити так звану істерику навколо якогось, скоріше за все, рейтингового кандидата в Києві і тут, в Харкові, навколо мене.

За словами Грановського, остання новина, яку глядачі телебачення й оглядачі в інтернеті були змушені споглядати – штучно створений конфлікт з Віталієм Шабуніним, в ході якого Всеволод Філімоменко отримав по зубах (в прямому сенсі) від Шабуніна.

Грановський вважає, що цинізм ситуації в тому, що для того, аби зняти цей фейковий відеоролик, Філімоменко запросив пенсіонерів, заплативши їм гроші, які судорожно кричали гучне “Ура”, надихнувшись гаслами.

– І це все на тлі символіки Фонду Олександра Грановського. Напевно, не випадково. Відеоролик, розміщений в Facebook, був також кимось оплачений і поширюється на правах реклами. Іншими словами, Всеволод Філімоменко, не має відношення ні до мене, ні до фонду, ні до моєї кампанії.

До речі, раніше Факти ICTV писали про те, що Грановський створить ініціативну групу для боротьби з наркобізнесом у Харкові.