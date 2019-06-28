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Факты / Украина / Политика

Грановский сообщил о “черной” кампании против себя

Группа креативных технологов создала фейк, направленный на распространение несуществующих новостей о Грановском и его кампании в Харькове.

Грановский сообщил о “черной” кампании против себя

Об этом Александр Грановский написал на своей странице в Facebook.

– Сегодняшнее утро началось с очередной, в некотором смысле, дешевой и червивой новости о том, что мой избирательный штаб в Харькове возглавил психически неуравновешенный и совершенно бесполезный для общества человек по имени Всеволод Филимоменко, – рассказывает Грановский.

Также Филимоменко зарегистрировал себя кандидатом в народные депутаты Украины по 211 избирательному округу в Киеве.

– Вне всякого сомнения, ни первая, ни вторая задачи не стоят перед ним. Единственная цель, которую преследует Филимоменко – создать так называемую истерику вокруг какого-то, скорей всего, рейтингового кандидата в Киеве и здесь в Харькове вокруг меня.

По словам Грановского, последняя новость, которую зрители телевидения и обозреватели в интернете были вынуждены лицезреть – искусственно созданный конфликт с Виталием Шабуниным, в ходе которого Всеволод Филимоменко получил по зубам (в прямом смысле) от Шабунина.

Грановский считает, что цинизм ситуации в том, что для того, чтоб снять этот фейковый видеоролик, Филимоменко пригласил пенсионеров, заплатив им деньги, которые, судорожно кричали громогласное “Ура”, воодушивившись лозунгами.

– И это все на фоне символики Фонда Александра Грановского. Наверное, не случайно. Видеоролик, размещенный в Facebook, был также кем-то оплачен и распространяется на правах рекламы.

Другими словами, Всеволод Филимоменко, не имеет отношения ни ко мне, ни к фонду, ни к моей кампании.

Кстати, ранее Факты ICTV писали о том, что Грановский создаст инициативную группу для борьбы с наркобизнесом в Харькове.

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