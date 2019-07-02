Курт Волкер засудив обстріл санітарного автомобіля сил ООС у районі Водяного.
Спеціальний представник Держдепу США у справах України Курт Волкер засудив обстріл бойовиками військово-санітарного автомобіля ЗСУ у зоні проведення операції Об’єднаних сил.
Волкер зазначив, що неприпустимо перетворювати медичний транспорт на мішені.
– Сумні новини з Донбасу. Медичний персонал і машини швидкої допомоги ніколи не повинні бути мішенями, – написав він.
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Нагадаємо, 1 липня бойовики обстріляли санітарний автомобіль сил ООС поблизу Водяного, у результаті чого загинули двоє українських морських піхотинців і один отримав поранення.
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