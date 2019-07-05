Слідчий ГПУ просить суд заарештувати майно третього президента Віктора Ющенка.

Генеральна прокуратура України просить суд заарештувати майно третього президента Віктора Ющенка.

Про це повідомив керівник Управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

З відповідним проханням до суду виступив слідчий, який веде розслідування кримінальної справи за підозрою Ющенка у пособництві президенту-втікачу Віктору Януковичу в заволодінні Межигір’ям.

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Горбатюк уточнив, що йдеться про майно, де Ющенко вказаний у реєстрах нерухомості власником.

Нагадаємо, раніше Генеральна прокуратура оголосила підозру Ющенку.