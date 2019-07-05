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Факти / Україна

Російські паспорти на Донбасі: ЄС готує відповідь

Євросоюз готує відповідь на дії Росії, що пов’язані зі спрощенням процедури надання російського громадянства жителям окупованого Донбасу.

Паспорт РФ

Високопоставлений дипломат Євросоюзу заявив, що ЄС готує відповідь на рішення Росії щодо спрощення процедури надання громадянства РФ жителям окупованого Донбасу.

За його словами, одним з варіантів відповіді може бути невизнання відповідних російських паспортів.

– Це обговорення наразі триває у Генеральному директораті Єврокомісії із внутрішніх справ. Очевидно, що ми будемо обговорювати це питання з українськими партнерами у Києві, – сказав дипломат.

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Наразі реагування на дії РФ опрацьовується Євросоюзом.

До слова, Канада не пускатиме на території країни жителів окупованого Донбасу з російськими паспортами.

Джерело: Укрінформ

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