PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Климпуш-Цинцадзе хотіла скандал, а не потрапити на саміт – Гройсман

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що Іванна Климпуш-Цинцадзе хотіла влаштувати політичний скандал, а не потрапити на саміт Україна – ЄС.

Климпуш-Цинцадзе хотіла скандал, а не потрапити на саміт – Гройсман

Прем’єр-міністр України і лідер партії Українська стратегія Володимир Гройсман заявив, що він міг організувати пропуск на саміт Україна – ЄС для віце-прем’єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе якби вона звернулася до нього з проханням.

– Замість того, щоб передзвонити мені і сказати, що є якась технічна проблема, когось не пускають. Я вжив би заходи, щоб врегулювати цю проблему, якщо б я про неї знав. Замість цього віце-прем’єр-міністр йде і влаштовує скандал прямо на вході в Маріїнський палац. Як тільки вона влаштовує скандал, поруч випадково опиняються дві камери, двох каналів, – заявив Гройсман у студії Свободи слова.

Читайте: Українська стратегія Гройсмана: 5 фактів про партію

Він додав, що метою Климпуш-Цинцадзе був політичний скандал.

– Мене це наводить на думку, що було бажання не взяти участь у роботі саміту, а було бажання влаштувати політичний скандал. Що і сталося, – підкреслив Гройсман.

Нагадаємо, віце-прем’єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саміт Україна-ЄС.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Гройсман назвав головні загрози для нового парламенту
Прес-служба Гройсмана пояснила, чому Климпуш-Цинцадзе не пустили на саміт з ЄС
Віце-прем’єра Климпуш-Цинцадзе не пустили на саміт Україна-ЄС
Як поховали Ротердам+ та чи відмінять підвищення пенсій – ексклюзивне інтерв’ю Гройсмана
У Зеленського сказали, чи зможе Гройсман очолити уряд після виборів
Гройсман запропонував Коболєву повернути 286 млн грн премії
Офіційний похорон Роттердам+: Гройсман про запуск ринку електроенергії
Мені пропонували очолити БПП: Гройсман розповів, чому самостійно йде на вибори
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка