Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що Іванна Климпуш-Цинцадзе хотіла влаштувати політичний скандал, а не потрапити на саміт Україна – ЄС.

Прем’єр-міністр України і лідер партії Українська стратегія Володимир Гройсман заявив, що він міг організувати пропуск на саміт Україна – ЄС для віце-прем’єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе якби вона звернулася до нього з проханням.

– Замість того, щоб передзвонити мені і сказати, що є якась технічна проблема, когось не пускають. Я вжив би заходи, щоб врегулювати цю проблему, якщо б я про неї знав. Замість цього віце-прем’єр-міністр йде і влаштовує скандал прямо на вході в Маріїнський палац. Як тільки вона влаштовує скандал, поруч випадково опиняються дві камери, двох каналів, – заявив Гройсман у студії Свободи слова.

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Він додав, що метою Климпуш-Цинцадзе був політичний скандал.

– Мене це наводить на думку, що було бажання не взяти участь у роботі саміту, а було бажання влаштувати політичний скандал. Що і сталося, – підкреслив Гройсман.

Нагадаємо, віце-прем’єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саміт Україна-ЄС.