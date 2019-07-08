Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что Иванна Климпуш-Цинцадзе хотела устроить политический скандал, а не попасть на саммит Украина – ЕС.

Премьер-министр Украины и лидер партии Украинская стратегия Владимир Гройсман заявил, что он мог организовать пропуск на саммит Украина – ЕС для вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе если бы она обратилась к нему с просьбой.

– Вместо того, чтобы перезвонить мне и сказать, что есть какая-то техническая проблема, кого-то не пускают. Я предпринял бы меры, чтобы урегулировать эту проблему, если бы я о ней знал. Вместо этого вице-премьер-министр идет и устраивает скандал прямо на входе в Мариинский дворец. Как только она устраивает скандал, рядом случайно оказываются две камеры, двух каналов, – заявил Гройсман студии в Свободы слова.

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Он добавил, что целью Климпуш-Цинцадзе был политический скандал.

– Меня это приводит к мыслям, что было желание не принять участие в работе саммита, а было желание устроить политический скандал. Что и произошло, – подчеркнул Гройсман.

Напомним, вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина-ЕС.