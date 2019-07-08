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Факти / Україна

Віце-прем’єра Климпуш-Цинцадзе не пустили на саміт Україна-ЄС

Віце-прем’єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саміт Україна-ЄС, який відкрився 8 липня у Києві.

Іванна Климпуш-Цинцадзе

Іванна Климпуш-Цинцадзе прийшла до Маріїнського палацу на саміт Україна-ЄС, але охорона не знайшла її у списках учасників.

– Такого у моїй практиці ще не було. Віце-прем’єра з євроінтеграції не пустили на саміт Україна-ЄС… Тобто людей, які координують всі євроінтеграційні процеси та готували цей саміт, на саміті нема, – написала вона і додала відео.

Читайте: Шарль Мішель замінить Туска на посаді президента Євроради

Нагадаємо, 8 липня у Києві розпочався 21-й саміт Україна-ЄС.

Джерело: Ivanna Klympush-Tsintsadze

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