Які ціни влітку в Кароліно-Бугазі, в якому стані пляжі та як знайти житло – Факти ІСТV розкажуть про особливості відпочинку в Кароліно-Бугазі 2019.

Кароліно-Бугаз – це невелике село, що межує з смт Затока та знаходиться за 60 км від Одеси. Курорт популярний серед сімей з дітьми та тих, хто віддає перевагу спокою і тиші. Саме тому свій відпочинок влітку на морі українці дедалі частіше проводять тут.

Територія вважається екологічною, адже поруч немає ніяких підприємств: тільки море, пісок і природа навкруги. Тут можна відпочити тілом і душею, а якщо не вистачить розваг – Затока та Одеса зовсім поруч.

Пляжі в Кароліно-Бугазі

Пляжі тут піщані, широкі, вхід у море – пологий. Порівняно з Затокою тут набагато менше туристів, тому вода більш чиста. А також можна орендувати лежаки та парасолі.

Погода

Місяць Температура повітря (вдень) Температура повітря (вночі) Температура води Травень +20,5°С +14,5°С +16,4°С Червень +25,5°С +18,9°С +21,8°С Липень +28,5°С +21,3°С +24,1°С Серпень +28,8°С +21,6°С +24,6°С Вересень +23,1°С +17,6°С +21,3°С

Житло в Кароліно-Бугазі

Гостьовий будинок В Олексія

Знаходиться за 2,9 км від центру міста. У кімнатах є кондиціонер, телевізор та безкоштовний wі-fі. Приготувати їжу можна на загальній кухні або в саду, де є приладдя для барбекю. На вулиці облаштовані столики для відпочинку. Ванна кімната та туалет – у кожному номері.

Орієнтовна вартість – 6 160 грн.

(Ціна вказана за двомісний номер на сім ночей у липні).

























Відпочинок у Кароліно-Бугазі: пляжі, житло, розваги / 6 фотографий

Апартаменти Золотий Бугаз

Двоповерхові апартаменти площею 88 кв. м розташовані за 4,2 км від центру селища. Тут є три спальні, які можуть вміщувати шість осіб. З вікон і терас відкривається гарний краєвид на море, у номерах є кондиціонери, у гостьовій кімнаті – великий телевізор. На території є басейн, дитячий майданчик і зона для барбекю.

Орієнтовна вартість – 28 тис. грн.

(Ціна вказана за апартаменти для шести осіб на сім ночей у липні).

























Відпочинок у Кароліно-Бугазі: пляжі, житло, розваги / 6 фотографий

Готель Горизонт

Готель розташований недалеко від залізничного шляху, відстань до моря – 410 м. Зручності знаходяться в окремому корпусі на території готелю. Також тут є безкоштовний wi-fi та їдальня. До послуг гостей три типи номерів: стандарт плюс, стандарт і сімейний. У кожній кімнаті є вентилятор, за додаткову оплату можна організувати додаткове спальне місце.

Орієнтовна вартість: стандарт – 200 грн, стандарт плюс – 260 грн, сімейний – 180-200 грн.

(Ціна вказана для однієї людини за одну добу в липні).

























Відпочинок у Кароліно-Бугазі: пляжі, житло, розваги / 6 фотографий

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Міні-готель Бірюза

На території є басейн, працює безкоштовний wi-fі. Готувати їжу можна на загальній кухні, на вулиці є мангал. Номери оснащені телевізорами, а також тут можна пограти в більярд. Поруч розташована залізнична дорога, що може створювати дискомфорт. Дорога до пляжу займає близько 7-10 хв. За відгуками відпочивальників, у готелі погана шумоізоляція. Автостоянка входить у загальну вартість.

Орієнтовна ціна – 4 200 грн.

(Вартість вказана за двомісний номер у липні на сім ночей).

























Відпочинок у Кароліно-Бугазі: пляжі, житло, розваги / 6 фотографий

Розваги

У Кароліно-Бугазі є кафе, продуктові та побутові магазини, базари – все, що може знадобитися під час відпочинку. На пляжах пропонують морські розваги: риболовлю, водні гірки, прогулянки на катері, дайвінг, водні мотоцикли тощо.

Тут немає великої кількості нічних клубів, ресторанів, кафе, адже відпочинок у цьому курорті більше розрахований на сім’ї з дітьми. Тому за веселощами завжди можна вирушити в сусідню Затоку, де розваг – хоч відбавляй. Завдяки зручній транспортній розв’язці ви можете доїхати до ближчих населених пунктів самостійно.

Екскурсійні служби пропонують відвідати такі місця: аквапарки в Затоці та Одесі, Аккерманську фортецю у Білгород-Дністровському, екскурсію на Дунай, місто Вилково, Центр культури вина Шабо та ін.

Кароліно-Бугаз – чудове місце для спокійного сімейного відпочинку. Тож збирайте валізи та наповнюйте своє літо яскравими моментами. Плануйте відпустку завчасно, адже літом попит і ціни помітно підвищуються.

Фото: booking.com, igotoworld, готель Горизонт