Які ціни влітку в Кароліно-Бугазі, в якому стані пляжі та як знайти житло – Факти ІСТV розкажуть про особливості відпочинку в Кароліно-Бугазі 2019.
Кароліно-Бугаз – це невелике село, що межує з смт Затока та знаходиться за 60 км від Одеси. Курорт популярний серед сімей з дітьми та тих, хто віддає перевагу спокою і тиші. Саме тому свій відпочинок влітку на морі українці дедалі частіше проводять тут.
Територія вважається екологічною, адже поруч немає ніяких підприємств: тільки море, пісок і природа навкруги. Тут можна відпочити тілом і душею, а якщо не вистачить розваг – Затока та Одеса зовсім поруч.
Пляжі в Кароліно-Бугазі
Пляжі тут піщані, широкі, вхід у море – пологий. Порівняно з Затокою тут набагато менше туристів, тому вода більш чиста. А також можна орендувати лежаки та парасолі.
Погода
|Місяць
|Температура повітря (вдень)
|Температура повітря (вночі)
|Температура води
|Травень
|+20,5°С
|+14,5°С
|+16,4°С
|Червень
|+25,5°С
|+18,9°С
|+21,8°С
|Липень
|+28,5°С
|+21,3°С
|+24,1°С
|Серпень
|+28,8°С
|+21,6°С
|+24,6°С
|Вересень
|+23,1°С
|+17,6°С
|+21,3°С
Житло в Кароліно-Бугазі
Гостьовий будинок В Олексія
Знаходиться за 2,9 км від центру міста. У кімнатах є кондиціонер, телевізор та безкоштовний wі-fі. Приготувати їжу можна на загальній кухні або в саду, де є приладдя для барбекю. На вулиці облаштовані столики для відпочинку. Ванна кімната та туалет – у кожному номері.
Орієнтовна вартість – 6 160 грн.
(Ціна вказана за двомісний номер на сім ночей у липні).
Апартаменти Золотий Бугаз
Двоповерхові апартаменти площею 88 кв. м розташовані за 4,2 км від центру селища. Тут є три спальні, які можуть вміщувати шість осіб. З вікон і терас відкривається гарний краєвид на море, у номерах є кондиціонери, у гостьовій кімнаті – великий телевізор. На території є басейн, дитячий майданчик і зона для барбекю.
Орієнтовна вартість – 28 тис. грн.
(Ціна вказана за апартаменти для шести осіб на сім ночей у липні).
Готель Горизонт
Готель розташований недалеко від залізничного шляху, відстань до моря – 410 м. Зручності знаходяться в окремому корпусі на території готелю. Також тут є безкоштовний wi-fi та їдальня. До послуг гостей три типи номерів: стандарт плюс, стандарт і сімейний. У кожній кімнаті є вентилятор, за додаткову оплату можна організувати додаткове спальне місце.
Орієнтовна вартість: стандарт – 200 грн, стандарт плюс – 260 грн, сімейний – 180-200 грн.
(Ціна вказана для однієї людини за одну добу в липні).
Читайте: Відпочинок у Затоці: пляжі, житло, розваги
Міні-готель Бірюза
На території є басейн, працює безкоштовний wi-fі. Готувати їжу можна на загальній кухні, на вулиці є мангал. Номери оснащені телевізорами, а також тут можна пограти в більярд. Поруч розташована залізнична дорога, що може створювати дискомфорт. Дорога до пляжу займає близько 7-10 хв. За відгуками відпочивальників, у готелі погана шумоізоляція. Автостоянка входить у загальну вартість.
Орієнтовна ціна – 4 200 грн.
(Вартість вказана за двомісний номер у липні на сім ночей).
Розваги
У Кароліно-Бугазі є кафе, продуктові та побутові магазини, базари – все, що може знадобитися під час відпочинку. На пляжах пропонують морські розваги: риболовлю, водні гірки, прогулянки на катері, дайвінг, водні мотоцикли тощо.
Тут немає великої кількості нічних клубів, ресторанів, кафе, адже відпочинок у цьому курорті більше розрахований на сім’ї з дітьми. Тому за веселощами завжди можна вирушити в сусідню Затоку, де розваг – хоч відбавляй. Завдяки зручній транспортній розв’язці ви можете доїхати до ближчих населених пунктів самостійно.
Екскурсійні служби пропонують відвідати такі місця: аквапарки в Затоці та Одесі, Аккерманську фортецю у Білгород-Дністровському, екскурсію на Дунай, місто Вилково, Центр культури вина Шабо та ін.
Кароліно-Бугаз – чудове місце для спокійного сімейного відпочинку. Тож збирайте валізи та наповнюйте своє літо яскравими моментами. Плануйте відпустку завчасно, адже літом попит і ціни помітно підвищуються.
Фото: booking.com, igotoworld, готель Горизонт