Какие цены летом в Каролино-Бугазе, в каком состоянии пляжи и как найти жилье – Факты IСТV расскажут об особенностях отдыха в Каролино-Бугазе 2019.

Каролино-Бугаз – это небольшое село, которое граничит с пгт Затока и находится в 60 км от Одессы. Курорт популярен среди семей с детьми и тех, кто предпочитает покой и тишину. Именно поэтому свой отдых летом у моря украинцы все чаще проводят здесь.

Территория считается экологической, ведь рядом нет никаких предприятий: только море, песок и природа вокруг. Здесь можно отдохнуть телом и душой, а если не хватит развлечений – Затока и Одесса совсем рядом.

Пляжи в Каролино-Бугазе

Пляжи здесь песчаные, широкие, вход в море – пологий. По сравнению с Затокой здесь гораздо меньше туристов, поэтому вода более чистая. Можно арендовать лежаки и зонты.

Погода в Каролино-Бугазе

Месяц Температура воздуха (днем) Температура воздуха (ночью) Температура воды Май +20,5°С +14,5°С +16,4°С Июнь +25,5°С +18,9°С +21,8°С Июль +28,5°С +21,3°С +24,1°С Август +28,8°С +21,6°С +24,6°С Сентябрь +23,1°С +17,6°С +21,3°С

Жилье в Каролино-Бугазе

Гостевой дом У Алексея

Находится в 2,9 км от центра города. В комнатах есть кондиционер, телевизор и бесплатный wi-fi. Приготовить еду можно на общей кухне или в саду, где есть принадлежности для барбекю. На улице обустроены столики для отдыха. Ванная комната и туалет – в каждом номере.

Ориентировочная стоимость – 6160 грн.

(Цена указана за двухместный номер на семь ночей в июле).

























Отдых в Каролино-Бугазе: пляжи, жилье, развлечения / 6 фотографий

Апартаменты Золотой Бугаз

Двухэтажные апартаменты площадью 88 кв.м расположены в 4,2 км от центра поселка. Здесь есть три спальни, которые могут вмещать шесть человек. Из окон и террас открывается красивый вид на море, в номерах есть кондиционеры, в гостевой комнате большой телевизор. На территории есть бассейн, детская площадка и зона для барбекю.

Ориентировочная стоимость – 28 тыс. грн.

(Цена указана за апартаменты для шести человек на семь ночей в июле).

























Отдых в Каролино-Бугазе: пляжи, жилье, развлечения / 6 фотографий

Отель Горизонт

Отель расположен недалеко от железнодорожного пути, расстояние до моря – 410 м. Удобства находятся в отдельном корпусе на территории отеля. Также здесь есть бесплатный wi-fi и столовая. К услугам гостей три типа номеров: стандарт плюс, стандарт и семейный. В каждой комнате есть вентилятор, за дополнительную плату можно организовать дополнительное спальное место.

Ориентировочная стоимость: стандарт – 200 грн, стандарт плюс – 260 грн, семейный – 180-200 грн.

(Цена указана на одного человека за сутки в июле).

























Отдых в Каролино-Бугазе: пляжи, жилье, развлечения / 6 фотографий

Мини-отель Бирюза

На территории есть бассейн, работает бесплатный wi-fi. Готовить еду можно на общей кухне, на улице есть мангал. Номера оснащены телевизорами, а также здесь можно поиграть бильярд. Рядом расположена железная дорога, которая может создавать дискомфорт. Дорога к пляжу занимает около 7-10 мин. По отзывам отдыхающих, в гостинице плохая шумоизоляция. Парковка входит в общую стоимость.

Ориентировочная цена – 4 200 грн.

(Стоимость указана за двухместный номер в июле на семь ночей).

























Отдых в Каролино-Бугазе: пляжи, жилье, развлечения / 6 фотографий

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Развлечения

В Каролино-Бугазе есть кафе, продуктовые и бытовые магазины, рынки – все, что может понадобиться во время отдыха. На пляжах предлагают морские развлечения: рыбалку, водные горки, прогулки на катере, дайвинг, водные мотоциклы и тому подобное.

Здесь нет большого количества ночных клубов, ресторанов, кафе, ведь отдых в этом курорте больше рассчитан на семьи с детьми. Поэтому за весельем всегда можно отправиться в соседнюю Затоку, где развлечений – хоть отбавляй. Благодаря удобной транспортной развязке вы можете доехать до ближайших населенных пунктов самостоятельно.

Экскурсионные службы предлагают посетить такие места: аквапарки в Затоке и Одессе, Аккерманскую крепость в Белгород-Днестровском, экскурсию на Дунай, город Вилково, Центр культуры вина Шабо и др.

Каролино-Бугаз – отличное место для спокойного семейного отдыха. Поэтому собирайте чемоданы и наполняйте свое лето яркими моментами. Планируйте отпуск заблаговременно, ведь летом спрос и цены заметно поднимаются.

Фото: booking.com, igotoworld, отель Горизонт