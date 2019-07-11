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Факти / Україна

Говорили спокійно: Кличко обговорив із Зеленським свою можливу відставку

Президент України Володимир Зеленський підтвердив чутки про можливу відставку мера Києва і голови КМДА Віталія Кличка.

кличко

10 липня мер Києва Віталій Кличко обговорив з президентом України Володимиром Зеленським свою можливу відставку.

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Глава держави підтвердив свої плани призначити іншого голову.

– Говорили спокійно. Президент підтвердив чутки, які ходять вже давно, по поділу повноважень, – сказав він.

Кличко зазначив, що призначення голови КМДА скасує повноваження мера, і він “виконуватиме лише декоративну функцію”.

Нагадаємо, вибори мера в Києві відбудуться 25 жовтня в 2020 році.

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