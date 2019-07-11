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Факти / Україна / Політика

Зеленський пропонує люструвати чиновників, які працювали після Євромайдану

Президент України Володимир Зеленський пропонує люструвати чиновників, які обіймали перші державні посади у період з 23 лютого 2014-го до 19 травня 2019 року.

Зеленський пропонує люструвати чиновників, які працювали після Євромайдану

В Офісі президента України Володимира Зеленського напрацювали законопроект, спрямований на посилення люстрації.

Про це президент України повідомив у своєму відеозверненні 11 липня.

Законопроект пропонує люструвати осіб, які у період з 23 лютого 2014-го до 19 травня 2019 року обіймали посади президента України, голови Верховної Ради, Генерального прокурора, голови СБУ, голів Антимонопольного комітету та Фонду державного майна, голів Державної фіскальної служби та митниці, секретаря РНБО, керівників оборонних підприємств.

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Люстрацію також пропонується поширити на народних депутатів України та членів уряду цього періоду.

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