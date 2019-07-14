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Понад 200 тисяч українців змінили місце голосування

Понад 200 тисяч громадян України змінили місце голосування на позачергових виборах до Верховної Ради.

Вибори 2019

Станом на 14 липня 219 678 громадян України вирішили скористатися можливістю тимчасової зміни місця голосування на позачергових виборах до Верховної Ради.

Про це свідчать дані на сайті Державного реєстру виборців.

Найчастіше змінювали місце голосування виборці, які зареєстровані у Донецькій області (понад 31 тис.).

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

Нагадаємо, ЦВК відмовилася реєструвати 17 спостерігачів на парламентські вибори від ОБСЄ, які є громадянами Росії.

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