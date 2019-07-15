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Факти / Україна / Політика

Зеленський увів у склад РНБО Богдана, Пристайка і Рябошапка

Володимир Зеленський затвердив у складі РНБО Богдана, Пристайкоа та Рябошапка, атакож увів до складу РНБО голів СВР і Держфінмоніторингу.

Зеленський увів у склад РНБО Богдана, Пристайка і Рябошапка

Президент України Володимир Зеленський затвердив в персональному складі Ради національної безпеки і оборони України керівника свого офісу Андрій Богдана та його заступників Вадима Пристайка та Руслана Рябошапка.

Відповідний указ президента України №520/2019 від 15 липня 2019 року оприлюднено на сайті глави держави.

Читайте: Призначення Зеленського: хто увійшов у список

Цим же указом Зеленський увів до складу РНБО голову Служби зовнішньої розвідки України Владислава Бухарева і главу Державної служби фінансового моніторингу України Ігоря Черкаського.

Раніше Факти ICTV писали, що відомо про заступника глави АП Вадима Пристайка.

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