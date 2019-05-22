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Факти / Україна

Що відомо про заступника глави АП Вадима Пристайка

Вадим Пристайко призначений заступником глави Адміністрації Президента. Факти ICTV дізналися всі, що про нього відомо.

Що відомо про заступника глави АП Вадима Пристайка

Вадим Пристайко призначений заступником глави АП Зеленського – відповідний указ з’явився на сайті президента.

Біографія Вадима Пристайка

Пристайко народився 20 лютого 1970 року в Одеській області. За його плечима Київський політехнічний інститут та Українська академія зовнішньої торгівлі.

Він у 2002-2004 роках обіймав посаду консула України у Сіднеї (Австралія), з 2009 по 2012 рр. був заступником керівника місії Посольства України у США. Також Пристайко обіймав посаду посла України у Канаді (2012-2014).

З 2014 по 2017 рік він був заступником міністра закордонних справ Павла Клімкіна. У тому ж році зайняв посаду глави місії України при НАТО.

Читайте: Призначення Зеленського

Раніше в ЗМІ з’явилася інформація про те, що при президенті Зеленському Пристайко може очолити МЗС. Сам Пристайко говорив, що погодиться тільки в разі, якщо пропозиція надійде саме від Зеленського.

20 травня Пристайко був присутній на міжнародних зустрічах Володимира Зеленського з гостями інавгурації.

Декларація Вадима Пристайка 

Вадим Пристайко за 2018 рік задекларував п’ять квартир у Києві і автомобіль BMW Х1. Нерухомість знаходиться у спільній власності з сином і дружиною. Також у декларації значиться дохід від основного місця роботи у МЗС – 271 136 гривень.

До слова, в Адміністрації Президента заявили, що секретарем РНБО стане Олександр Данилюк.

Фото: УНІАН

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