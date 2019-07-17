15:00 -

15 липня. Матеріали передвиборчої агітації з 16 липня повинні виходити українською мовою. Це пов’язано з набуттям чинності, за винятком окремих положень, закону про забезпечення функціонування української мови як державної.

ЦВК передала 449 тис. 172 бюлетені на 102 закордонні виборчі дільниці.

Також, Центральна виборча комісія зареєструвала 306 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав на позачергових виборах народних депутатів.

З них 90 офіційних спостерігачів – від Світового конгресу українців, 8 – від Організації за демократію і економічний розвиток – ГУАМ, 19 – від Комітету За відкриту демократію, 19 – від Українського конгресового комітету Америки, 1 – від Міжнародної федерації ліберальної молоді (IFLRY), 1 – від Міжнародного Республіканського Інституту (МРІ), 2 – від Європейської платформи за демократичні вибори, 18 – від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, 15 – від Європарламенту, 7 – від Міжнародної фундації за належне врядування (IFBG), 6 – від міжнародної громадської асоціації Вибори і демократія, 61 – від ПА ОБСЄ, 42 – від США, 16 – від Польщі, 1 – від Словаччини.

Таким чином, всього зареєстровано 1 719 офіційних спостерігачів. Від 22 міжнародних організацій – 1 602 офіційних спостерігачі і від 12 іноземних держав – 117 офіційних спостерігачів.