Позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня 2019 року.
Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту, який 23 травня опубліковано в Урядовому кур’єрі.
Факти ICTV стежать за подіями навколо парламентських виборів 2019.
З 24 травня до 15 липня змінили місце голосування 280 тис. 922 громадян України, повідомляє ЦВК. Відділи ведення Держреєстру виборців почали друк уточнених списків виборців та передачу їх дільничним виборчим комісіям. Перевірити наявність себе в Держреєстрі, адресу виборчої дільниці можна на сайті Держреєстру виборвців.
16 липня. Верховний суд визнав законним рішення Центральної виборчої комісії (ЦВК) про скасування реєстрації блогера Анатолія Шарія кандидатом у народні депутати.
ЦВК зобов’язала дільничні виборчі комісії низки ОВО проставити штамп “вибув” на відомостях стосовно кандидатів, реєстрацію яких скасовано
Заступник голови Нацполіції Олександр Фацкевіч заявив, що в день виборів для охорони правопорядку на вулицях додатково працюватимуть 10 тис. поліцейських.
15 липня. Матеріали передвиборчої агітації з 16 липня повинні виходити українською мовою. Це пов’язано з набуттям чинності, за винятком окремих положень, закону про забезпечення функціонування української мови як державної.
ЦВК передала 449 тис. 172 бюлетені на 102 закордонні виборчі дільниці.
Також, Центральна виборча комісія зареєструвала 306 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав на позачергових виборах народних депутатів.
З них 90 офіційних спостерігачів – від Світового конгресу українців, 8 – від Організації за демократію і економічний розвиток – ГУАМ, 19 – від Комітету За відкриту демократію, 19 – від Українського конгресового комітету Америки, 1 – від Міжнародної федерації ліберальної молоді (IFLRY), 1 – від Міжнародного Республіканського Інституту (МРІ), 2 – від Європейської платформи за демократичні вибори, 18 – від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, 15 – від Європарламенту, 7 – від Міжнародної фундації за належне врядування (IFBG), 6 – від міжнародної громадської асоціації Вибори і демократія, 61 – від ПА ОБСЄ, 42 – від США, 16 – від Польщі, 1 – від Словаччини.
Таким чином, всього зареєстровано 1 719 офіційних спостерігачів. Від 22 міжнародних організацій – 1 602 офіційних спостерігачі і від 12 іноземних держав – 117 офіційних спостерігачів.
14 липня. Можливістю тимчасової зміни місця голосування перед достроковими парламентськими виборами скористалися 219 678 громадян України.
На оновленому офіційному сайті ЦВК тепер можна побачити фотографії усіх кандидатів, які балотуються у мажоритарних округах.
У разі успіху на позачергових виборах до Верховної Ради партія Слуга народу планує провести перше засідання парламенту в серпні.
12 липня. ЦВК відмовилася реєструвати 17 спостерігачів на парламентські вибори від ОБСЄ, які є громадянами Росії.
Всього станом на 12 липня комісією зареєстровано 1 413 офіційних спостерігачі на позачергових виборах народних депутатів України. Від 10 іноземних держав – 58 офіційних спостерігачів, від 15 міжнародних організацій – 1 355 офіційних спостерігачів.
Явка на позачергових парламентських виборах може становити від 40 до 50%.
Про це повідомила координатор громадянської мережі Опора Ольга Айвазовська.
Комітет виборців України підрахував, що на позачергових парламентських виборах в одномандатних виборчих округах балотується 161 кандидат-клон.
11 липня. Центральна виборча комісія виключила 26 кандидатів у народні депутати зі списків партій Радикальна партія Олега Ляшка, Слуга народу і Батьківщина.
Змінити місце голосування на позачергових виборах до Верховної Ради також можна будет у вихідні (13 і 14 липня).
За даними останнього опитування Соціологічної групи Рейтинг, у нову Верховну Раду можуть пройти п’ять партій: Слуга народу – 47%; Опозиційна платформа – За життя – 11,6%; Європейська солідарність – 8,2%; Голос – 6,6%; Батьківщина – 6,4%.
8 липня. ЦВК не проводитиме повторне жеребкування політичних партій для визначення номеру у бюлетені на виборах до Верховної Ради.
7 липня. Центральна виборча комісія уповноважила Державне підприємство спеціального звʼязку передати виборчі бюлетені відповідним окружним виборчим комісіям.
6 липня. Центрвиборчком утворив 102 закордонні дільничні виборчі комісії. Також ЦВК зареєструвала 436 офіційних спостерігачів на парламентських виборах.
4 липня. У Міністерстві закордонних справ заявили, що Верховна Рада не зобов’язана запрошувати делегацію ПАРЄ як спостерігачів на позачергових парламентських виборах. Так відреагували на заяву президента ПАРЄ Ліліан Морі Паск’є.