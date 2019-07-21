Стали відомі дані Національного екзит-полу 2019, за результатом якого до Верховної Ради мають потрапити п’ять партій.

З’явилися попередні результати екзит-полу на виборах 2019, згідно з якими до Верховної Ради проходять п’ять партій.

Результати Національного екзит-полу показують, що найбільше місць у парламенті отримає партія Слуга народу, за яку проголосували 43,9% виборців.

Згідно з результатами виборів за екзит-полом, до Верховної Ради проходять:

Слуга народу (43,9%);

Опозиційна платформа – За життя (11,5%);

Європейська солідарність (8,9%);

ВО Батьківщина (7,6%);

Голос (6,3%).

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О 22.00 будуть опубліковані остаточні результати екзит-полу виборів 2019, які більш точно відображатимуть ситуацію.

Проте результати виборів за екзит-полом не є остаточними і мають похибку до 2,5%.

Тобто деякі партії, які проходять до парламенту за екзит-полом виборів 2019, можуть не потрапити до ВРУ після підрахунку голосів у ЦВК.

Опитування проводили КМІС та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, яке фінансувалося представництвом Європейського Союзу в Україні, програмою сприяння громадській активності Долучайся, міжнародним фондом Відродження, посольством Канади в Україні.

Дослідження проводили серед 13 тис. респондентів, які проголосували, з усіх регіонів України методом анонімного опитування.

Дані станом на 18.00, похибка опитування складає 2,5% для лідерів і до 1% для інших партій.

До слова, Центральна виборча комісія не зафіксувала системних порушень на позачергових парламентських виборах.

Джерело: КМІС