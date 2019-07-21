До нової Верховної Ради України пройшли п’ять політсил. Про це свідчать попередні результати Національного екзит-полу на виборах 2019.
Згідно з попередніми результатами Національного екзит-полу на виборах 2019 до Верховної Ради (9 скликання) проходять п’ять партій – Слуга народу, Опозиційна платформа – За життя, Європейська солідарність, Батьківщина і Голос.
Результати виборів до Верховної Ради 2019
Слуга народу – 43,9% (130 мандатів);
Опозиційна платформа – За життя – 11,5% (36 мандатів);
Європейська солідарність -8,9% (26 мандатів);
Батьківщина – 7,6% (22 мандати);
Голос – 6,3% (18 мандатів).
Читайте: Явка на вибори 2019 до Верховної Ради
Нагадаємо, усю інформацію про парламентські вибори можна знайти в онлайні Вибори до Верховної Ради 2019.
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