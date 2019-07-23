Список кандидатів, які пройшли на мажоритарних округах до Верховної Ради – читайте на Фактах ICTV.

Триває підрахунок голосів на парламентських виборах 2019. ЦВК вже вдалося опрацювати 95,27% бюлетенів.

До слова, партія Слуга народу здобула перемогу в більшості округів України. Другою найбільшою фракцією в Раді буде Опозиційна платформа – За життя. Також до парламенту проходять Європейська солідарність, Батьківщина і Голос.

Список кандидатів-мажоритарників на одномандатних округах, де були опрацьовані всі бюлетені, підготували Факти ICTV.

Вінницька область

14 округ – Борзова Ірина (Слуга народу)

16 округ – Вацак Геннадій (самовисування)

Волинська область

20 округ – Рубльов Вячеслав (Слуга народу)

21 округ – Івахів Степан (самовисування)

22 округ – Палиця Ігор (самовисування)

23 округ – Констанкевич Ірина (самовисування)

Дніпропетровська область

26 округ – Нестеренко Кирилл (Слуга народу)

28 округ – Мисягін Юрій (Слуга народу)

30 округ – Лічман Ганна (Слуга народу)

31 округ – Захарченко Володимир (Слуга народу)

33 округ – Корявченков Юрій (Слуга народу)

36 округ – Каптєлов Роман (Слуга народу)

37 округ – Шпенов Дмитро (самовисування)

38 округ – Бородін Владислав (Слуга народу)

Донецька область

45 округ – Магомедов Муса (Опозиційний блок)

46 округ – Христиненко Федір (Опозиційна платформа – За життя)

47 округ – Солод Юрій (Опозиційна платформа – За життя)

48 округ – Єфімов Максим (самовисування)

51 округ – Ковальов Олександр (самовисування)

57 округ – Новинський Вадим (Опозиційний блок)

58 округ – Магера Сергій (Опозиційний блок)

60 округ – Лубінець Дмитро (самовисування)

Житомирська область

62 округ – Герасименко Ігор (Слуга народу)

63 округ – Кицак Богдан (Слуга народу)

64 округ – Арешонков Володимир (самовисування)

Закарпатська область

68 округ – Горват Роберт (самовисування)

69 округ – Балога Віктор (партія Єдиний Центр)

71 округ – Лунченко Валерій (самовисування)

72 округ – Петьовка Василь (самовисування)

Запорізька область

74 округ – Касай Геннадій (Слуга народу)

75 округ – Соха Роман (Слуга народу)

76 округ – Шевченко Євгеній (Слуга народу)

77 округ – Штепа Сергій (Слуга народу)

79 округ – Яцик Юлія (Слуга народу)

80 округ – Мінько Сергій (самовисування)

82 округ – Нікітіна Марина (Слуга народу)

Івано-Франківська область

83 округ – Савчук Оксана (Свобода)

85 округ – Прощук Едуард (Слуга народу)

88 округ – Іванчук Андрій (самовисування)

Київська область

90 округ – Бабенко Микола (Біла Церква разом)

91 округ – Дунда Олег (Слуга народу)

92 округ – Колюх Валерій (Слуга народу)

Кіровоградська область

99 округ – Дануца Олександр (Слуга народу)

103 округ – Воронько Олег (Слуга народу)

Луганська область

105 округ – Гриб Вікторія (Опозиційний блок)

106 округ – Кузнєцов Олексій (Слуга народу)

112 округ – Вельможний Сергій (самовисування)

Львівська область

116 округ – Княжицький Микола (Європейська солідарність)

117 округ – Рущишин Ярослав (Голос)

120 округ – Дубневич Ярослав (самовисування)

124 округ – Камельчук Юрій (Слуга народу)

Миколаївська область

131 округ – Чорноморов Артем (Слуга народу)

Одеська область

133 округ – Дмитрук Артем (Слуга народу)

134 округ – Колєв Олег (Слуга народу)

136 округ – Горенюк Олександр (Слуга народу)

140 округ – Колебошин Сергій (Слуга народу)

143 округ – Урбанський Анатолій (самовисування)

Полтавська область

146 округ – Шаповалов Юрій (самовисування)

147 округ – Кулініч Олег (самовисування)

149 округ – Касай Костянтин (Слуга народу)

151 округ – Березін Максим (Слуга народу)

Рівненська область

152 округ – Ковальчук Олександр (Слуга народу)

154 округ – Аліксійчук Олександр (Слуга народу)

155 округ – М’ялик Віктор (самовисування)

Сумська область

159 округ – Деркач Андрій (самовисування)

160 округ – Молоток Ігор (самовисування)

162 округ – Задорожній Микола (Слуга народу)

Тернопільська область

163 округ – Богданець Андрій (Слуга народу)

164 округ – Василів Ігор (Слуга народу)

165 округ – Чайківський Іван (самовисування)

167 округ – Гевко Володимир (Слуга народу)

Харківська область

168 округ – Мезенцева Марія (Слуга народу)

169 округ – Куницький Олександр (Слуга народу)

170 округ – Одарченко Андрій (Слуга народу)

172 округ – Здебський Юрій (Слуга народу)

173 округ – Бакумов Олександр (Слуга народу)

175 округ – Пивоваров Євген (Слуга народу)

176 округ – Шенцев Дмитро (Опозиційний блок)

177 округ – Любота Дмитро (Слуга народу)

178 округ – Літвінов Олександр (Слуга народу)

181 округ – Микиша Дмитро (Слуга народу)

Херсонська область

183 округ – Вагнєр Вікторія (Слуга народу)

185 округ – Іванов Володимир (Слуга народу)

Хмельницька область

187 округ – Стефанчук Микола (Слуга народу)

188 округ – Лабазюк Сергій (самовисування)

189 округ – Копанчук Олена (Слуга народу)

191 округ – Бондар Віктор (самовисування)

Черкаська область

194 округ – Шпак Любов (Слуга народу)

198 округ – Рудик Сергій (самовисування)

199 округ – Нагорняк Сергій (Слуга народу)

Чернівецька область

201 округ – Лис Олена (Слуга народу)

202 округ – Заремський Максим (Слуга народу)

203 округ – Мазурашу Георгій (Слуга народу)

Чернігівська область

208 округ – Давиденко Валерій (самовисування)

Київ

212 округ – Перебийніс Максим (Слуга народу)

213 округ – Дубнов Артем (Слуга народу)

215 округ – Яременко Богдан (Слуга народу)

216 округ – Забуранна Леся (Слуга народу)

217 округ – Безугла Мар’яна (Слуга народу)

218 округ – Гурін Дмитро (Слуга народу)

219 округ – Тищенко Микола (Слуга народу)

221 округ – Пуртова Анна (Слуга народу)

222 округ – Грищук Роман (Слуга народу)

Читайте: ЦВК порахувала 95% голосів: результати виборів до Ради

Нагадаємо, Факти ICTV стежать за підрахунком голосів ЦВК на виборах до Верховної Ради 2019.