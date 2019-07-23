Список кандидатів, які пройшли на мажоритарних округах до Верховної Ради – читайте на Фактах ICTV.
Триває підрахунок голосів на парламентських виборах 2019. ЦВК вже вдалося опрацювати 95,27% бюлетенів.
До слова, партія Слуга народу здобула перемогу в більшості округів України. Другою найбільшою фракцією в Раді буде Опозиційна платформа – За життя. Також до парламенту проходять Європейська солідарність, Батьківщина і Голос.
Список кандидатів-мажоритарників на одномандатних округах, де були опрацьовані всі бюлетені, підготували Факти ICTV.
Вінницька область
- 14 округ – Борзова Ірина (Слуга народу)
- 16 округ – Вацак Геннадій (самовисування)
Волинська область
- 20 округ – Рубльов Вячеслав (Слуга народу)
- 21 округ – Івахів Степан (самовисування)
- 22 округ – Палиця Ігор (самовисування)
- 23 округ – Констанкевич Ірина (самовисування)
Дніпропетровська область
- 26 округ – Нестеренко Кирилл (Слуга народу)
- 28 округ – Мисягін Юрій (Слуга народу)
- 30 округ – Лічман Ганна (Слуга народу)
- 31 округ – Захарченко Володимир (Слуга народу)
- 33 округ – Корявченков Юрій (Слуга народу)
- 36 округ – Каптєлов Роман (Слуга народу)
- 37 округ – Шпенов Дмитро (самовисування)
- 38 округ – Бородін Владислав (Слуга народу)
Донецька область
- 45 округ – Магомедов Муса (Опозиційний блок)
- 46 округ – Христиненко Федір (Опозиційна платформа – За життя)
- 47 округ – Солод Юрій (Опозиційна платформа – За життя)
- 48 округ – Єфімов Максим (самовисування)
- 51 округ – Ковальов Олександр (самовисування)
- 57 округ – Новинський Вадим (Опозиційний блок)
- 58 округ – Магера Сергій (Опозиційний блок)
- 60 округ – Лубінець Дмитро (самовисування)
Житомирська область
- 62 округ – Герасименко Ігор (Слуга народу)
- 63 округ – Кицак Богдан (Слуга народу)
- 64 округ – Арешонков Володимир (самовисування)
Закарпатська область
- 68 округ – Горват Роберт (самовисування)
- 69 округ – Балога Віктор (партія Єдиний Центр)
- 71 округ – Лунченко Валерій (самовисування)
- 72 округ – Петьовка Василь (самовисування)
Запорізька область
- 74 округ – Касай Геннадій (Слуга народу)
- 75 округ – Соха Роман (Слуга народу)
- 76 округ – Шевченко Євгеній (Слуга народу)
- 77 округ – Штепа Сергій (Слуга народу)
- 79 округ – Яцик Юлія (Слуга народу)
- 80 округ – Мінько Сергій (самовисування)
- 82 округ – Нікітіна Марина (Слуга народу)
Івано-Франківська область
- 83 округ – Савчук Оксана (Свобода)
- 85 округ – Прощук Едуард (Слуга народу)
- 88 округ – Іванчук Андрій (самовисування)
Київська область
- 90 округ – Бабенко Микола (Біла Церква разом)
- 91 округ – Дунда Олег (Слуга народу)
- 92 округ – Колюх Валерій (Слуга народу)
Кіровоградська область
- 99 округ – Дануца Олександр (Слуга народу)
- 103 округ – Воронько Олег (Слуга народу)
Луганська область
- 105 округ – Гриб Вікторія (Опозиційний блок)
- 106 округ – Кузнєцов Олексій (Слуга народу)
- 112 округ – Вельможний Сергій (самовисування)
Львівська область
- 116 округ – Княжицький Микола (Європейська солідарність)
- 117 округ – Рущишин Ярослав (Голос)
- 120 округ – Дубневич Ярослав (самовисування)
- 124 округ – Камельчук Юрій (Слуга народу)
Миколаївська область
- 131 округ – Чорноморов Артем (Слуга народу)
Одеська область
- 133 округ – Дмитрук Артем (Слуга народу)
- 134 округ – Колєв Олег (Слуга народу)
- 136 округ – Горенюк Олександр (Слуга народу)
- 140 округ – Колебошин Сергій (Слуга народу)
- 143 округ – Урбанський Анатолій (самовисування)
Полтавська область
- 146 округ – Шаповалов Юрій (самовисування)
- 147 округ – Кулініч Олег (самовисування)
- 149 округ – Касай Костянтин (Слуга народу)
- 151 округ – Березін Максим (Слуга народу)
Рівненська область
- 152 округ – Ковальчук Олександр (Слуга народу)
- 154 округ – Аліксійчук Олександр (Слуга народу)
- 155 округ – М’ялик Віктор (самовисування)
Сумська область
- 159 округ – Деркач Андрій (самовисування)
- 160 округ – Молоток Ігор (самовисування)
- 162 округ – Задорожній Микола (Слуга народу)
Тернопільська область
- 163 округ – Богданець Андрій (Слуга народу)
- 164 округ – Василів Ігор (Слуга народу)
- 165 округ – Чайківський Іван (самовисування)
- 167 округ – Гевко Володимир (Слуга народу)
Харківська область
- 168 округ – Мезенцева Марія (Слуга народу)
- 169 округ – Куницький Олександр (Слуга народу)
- 170 округ – Одарченко Андрій (Слуга народу)
- 172 округ – Здебський Юрій (Слуга народу)
- 173 округ – Бакумов Олександр (Слуга народу)
- 175 округ – Пивоваров Євген (Слуга народу)
- 176 округ – Шенцев Дмитро (Опозиційний блок)
- 177 округ – Любота Дмитро (Слуга народу)
- 178 округ – Літвінов Олександр (Слуга народу)
- 181 округ – Микиша Дмитро (Слуга народу)
Херсонська область
- 183 округ – Вагнєр Вікторія (Слуга народу)
- 185 округ – Іванов Володимир (Слуга народу)
Хмельницька область
- 187 округ – Стефанчук Микола (Слуга народу)
- 188 округ – Лабазюк Сергій (самовисування)
- 189 округ – Копанчук Олена (Слуга народу)
- 191 округ – Бондар Віктор (самовисування)
Черкаська область
- 194 округ – Шпак Любов (Слуга народу)
- 198 округ – Рудик Сергій (самовисування)
- 199 округ – Нагорняк Сергій (Слуга народу)
Чернівецька область
- 201 округ – Лис Олена (Слуга народу)
- 202 округ – Заремський Максим (Слуга народу)
- 203 округ – Мазурашу Георгій (Слуга народу)
Чернігівська область
- 208 округ – Давиденко Валерій (самовисування)
Київ
- 212 округ – Перебийніс Максим (Слуга народу)
- 213 округ – Дубнов Артем (Слуга народу)
- 215 округ – Яременко Богдан (Слуга народу)
- 216 округ – Забуранна Леся (Слуга народу)
- 217 округ – Безугла Мар’яна (Слуга народу)
- 218 округ – Гурін Дмитро (Слуга народу)
- 219 округ – Тищенко Микола (Слуга народу)
- 221 округ – Пуртова Анна (Слуга народу)
- 222 округ – Грищук Роман (Слуга народу)
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Нагадаємо, Факти ICTV стежать за підрахунком голосів ЦВК на виборах до Верховної Ради 2019.