Серед порушень на парламентських виборах 2019 року в Україні є як технічні, так і навмисні помилки людей. Факти ICTV стежать за недотриманням закону під час волевиявлення на виборах в Раду.
У Полтаві зафіксували факт фотографування бюлетеня в кабінці для голосування.
За словами спостерігача Опори, на ДВК №531216 близько 8.35 до кабінки для голосування зайшла дівчина, після чого відбувся спалах камери на телефоні.
Дівчину затримали правоохоронці, зараз вона дає пояснення поліції.
У Запоріжжі перед початком голосування ОВК одномандатного виборчого округу №76 отримала 558 бюлетенів для дільниці № 231006.
Заміна сталася через те, що на попередньо отриманих бюлетенях у невідповідному місці була поставлена печатка про вибуття кандидата в нардепи, самовисуванця Василя Полюсова і документи вважалися зіпсованими.
Члени 624 дільничної виборчої комісії у Бахмуті Донецької області підписали незаповнені бланки протоколів з “підсумками” результатів голосування на виборах в Верховну Раду.
Коли на місце прибули правоохоронці, члени комісії залили чорнилом підписані протоколи, щоб приховати сліди злочину.
В одномандатному виборчому окрузі №65 в Новограді-Волинському Житомирської області члени дільничної виборчої комісії №181323 зіпсували 717 бюлетенів, поставивши штамп вибув біля іншого кандидата.
Голова ДВК №181323 каже, що така ситуація сталася механічно.
Окружна виборча комісія написала звернення до ЦВК і чекають на нові бюлетені.