Среди нарушений на парламентских выборах 2019 году в Украине есть как технические, так и преднамеренные ошибки людей. Факты ICTV следят за несоблюдением закона вот время волеизъявления на выборах в Раду.
Полиция усилила меры безопасности возле ОИК №106 (Северодонецк) и ОИК №105 (Счастье) в Луганской области.
Это сделано после анализа информации из соцсетей о возможных нарушениях общественного порядка возле этих окружкомов.
Председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская сообщила, что в округах в Закарпатской, Черкасской, Луганской, Донецкой и Львовской областях возможен повторный пересчет голосов на внеочередных выборах в Верховhttps://fakty.com.ua/ru/ukraine/20190725-u-p-yaty-okrugah-mozhlyvyj-pererahunok-golosiv-ajvazovska/ную Раду Украины.
В МВД сказали, что количество производств по фактам нарушений на выборах в Верховную Раду еще увеличивается – их уже более 350.
В Луганской области усилили охрану округа № 105 в городе Счастье. Пересчитывать голоса начали из-за обращения мужчины, который завил, что председатель ОИК мог нарушить избирательное законодательство.
Комиссия избирательного округа № 50 возобновила работу и продолжает подсчет голосов. На улице все еще находятся люди, которые требуют, чтобы выборы были честными.
В Покровске (Донецкая область) начались протесты из-за фальсификации результатов парламентских выборов комиссией одномандатного избирательного округа № 50. Наблюдатели выяснили, что цифры, указанные в протоколах, расходятся с реальными показателями.
Для стабилизации ситуации в город отправили группу спецназа на вертолете.
Партия Слуга народа хочет обжаловать результаты выборов в Верховную Раду в десяти областях, поскольку на них зафиксировали наибольшее количество серьезных нарушений.
Партия Голос также сообщила о нарушениях на 118 избирательном округе во Львове и требует от правоохранительных органов повлиять на ситуацию.
Наиболее распространенными нарушениями на выборах в Верховную Раду стали – материально-технического обеспечения, незаконного голосования и подсчета голосов.
По состоянию на 19.00 правоохранители зафиксировали 1 955 обращений о нарушениях на выборах в Верховную Раду.
В Единый реестр досудебных расследований внесли 56 дел.
В Комитете избирателей Украины сообщили, что в день выборов наблюдалась незаконная агитация.
Кроме того, увеличилось количество агитационных материалов за последнюю ночь и утро перед выборами в Верховную Раду.