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Підрахунок голосів ЦВК на виборах до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

Дільниці для голосування вже зачинилися і Центральна виборча комісія підраховує голоси на виборах до Верховної Ради 2019.

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Пряма трансляція
00:55 - 22 липня

За результатом підрахунку 3,03% голосів спостерігається наступна ситуація:

  • Слуга народу – 40,36%;
  • ВО Батьківщина – 10,24%;
  • Опозиційна платформа – За життя – 10,06%;
  • Європейська солідарність – 8,54%;
  • Радикальна партія Олега Ляшка – 6,49%;
  • Голос – 5,82%.
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00:41 - 22 липня

Після підрахування 2,51% голосів лідерами є:

  • Слуга народу – 40,01%;
  • ВО Батьківщина – 10,2%;
  • Опозиційна платформа – За життя – 9,88%;
  • Європейська солідарність – 8,71%;
  • Радикальна партія Олега Ляшка – 6,79%;
  • Голос – 5,71%.
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00:21 - 22 липня

ЦВК підрахувала 1,5% голосів. Наразі лідирують:

  • Слуга народу – 38,56%;
  • ВО Батьківщина – 10,92%;
  • Європейська солідарність – 8,87%;
  • Опозиційна платформа – За життя – 8,56%;
  • Радикальна партія Олега Ляшка – 7,96%;
  • Голос – 5,9%.
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23:36 - 21 липня

Підраховано 0,78% відсотків голосів. Лідерами парламентських виборів є:

  • Слуга народу – 38,99%
  • ВО Батьківщина – 11,18%;
  • Європейська солідарність – 8,64%;
  • Радикальна партія Олега Ляшка – 8,03%;
  • Опозиційна платформа – За життя – 7,10%;
  • Голос – 6%.
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22:39 - 21 липня

Підраховано 0,11% голосів. Перша п’ятірка виглядає наступним чином:

Результати парламентських виборів

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22:20 - 21 липня

З’явилися перші дані ЦВК на виборах до Верховної Ради. Підрахували 0,03% голосів:

Підрахунок голосів на виборах 2019

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