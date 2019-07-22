Підрахунок голосів ЦВК на виборах до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)
Дільниці для голосування вже зачинилися і Центральна виборча комісія підраховує голоси на виборах до Верховної Ради 2019.
00:55 - 22 липня
За результатом підрахунку 3,03% голосів спостерігається наступна ситуація:
- Слуга народу – 40,36%;
- ВО Батьківщина – 10,24%;
- Опозиційна платформа – За життя – 10,06%;
- Європейська солідарність – 8,54%;
- Радикальна партія Олега Ляшка – 6,49%;
- Голос – 5,82%.
00:41 - 22 липня
Після підрахування 2,51% голосів лідерами є:
- Слуга народу – 40,01%;
- ВО Батьківщина – 10,2%;
- Опозиційна платформа – За життя – 9,88%;
- Європейська солідарність – 8,71%;
- Радикальна партія Олега Ляшка – 6,79%;
- Голос – 5,71%.
00:21 - 22 липня
ЦВК підрахувала 1,5% голосів. Наразі лідирують:
- Слуга народу – 38,56%;
- ВО Батьківщина – 10,92%;
- Європейська солідарність – 8,87%;
- Опозиційна платформа – За життя – 8,56%;
- Радикальна партія Олега Ляшка – 7,96%;
- Голос – 5,9%.
23:36 - 21 липня
Підраховано 0,78% відсотків голосів. Лідерами парламентських виборів є:
- Слуга народу – 38,99%
- ВО Батьківщина – 11,18%;
- Європейська солідарність – 8,64%;
- Радикальна партія Олега Ляшка – 8,03%;
- Опозиційна платформа – За життя – 7,10%;
- Голос – 6%.
22:39 - 21 липня
Підраховано 0,11% голосів. Перша п’ятірка виглядає наступним чином:
22:20 - 21 липня
З’явилися перші дані ЦВК на виборах до Верховної Ради. Підрахували 0,03% голосів:
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