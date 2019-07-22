Дільниці для голосування на позачергових парламентських виборах зачинилися о 20.00, після чого починається підрахунок голосів.

Невдовзі до ЦВК почнуть надходити перші результати виборів 2019 з дільниць з усією України.

ЦВК оприлюднить перші результати виборів до Верховної Ради через кілька годин після закриття дільниць.

Вже до ранку 22 липня ЦВК має опрацювати більше 50% протоколів виборів 2019.