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Хто проходить до Верховної Ради

До нової Верховної Ради України проходить п’ять політсил. Про це свідчать дані підрахунку понад 96% бюлетенів.

Хто проходить до Верховної Ради

Центральна виборча комісія продовжує підрахунок голосів на парламентських виборах 2019  – оброблено понад 96% протоколів.

Відтак до нової Верховної Раду проходять п’ять партій: Слуга народу, Опозиційна платформа – За життя, Європейська солідарність, Батьківщина і Голос.

Результати виборів до Верховної Ради 2019

Слуга народу – 43,12%

Опозиційна платформа – За життя – 13,05%

Батьківщина – 8,18%

Європейська солідарність – 8,12%

Голос – 5,84%

Читайте: Підрахунок голосів ЦВК на виборах до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

Ми також писали, хто проходить до Верховної Ради на мажоритарних округах.

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