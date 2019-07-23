До нової Верховної Ради України проходить п’ять політсил. Про це свідчать дані підрахунку понад 96% бюлетенів.
Центральна виборча комісія продовжує підрахунок голосів на парламентських виборах 2019 – оброблено понад 96% протоколів.
Відтак до нової Верховної Раду проходять п’ять партій: Слуга народу, Опозиційна платформа – За життя, Європейська солідарність, Батьківщина і Голос.
Результати виборів до Верховної Ради 2019
Слуга народу – 43,12%
Опозиційна платформа – За життя – 13,05%
Батьківщина – 8,18%
Європейська солідарність – 8,12%
Голос – 5,84%
Читайте: Підрахунок голосів ЦВК на виборах до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)
Ми також писали, хто проходить до Верховної Ради на мажоритарних округах.
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