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Факти / Україна

Вирок політв’язню Грибу “законний” – Верховний суд РФ

Вища судова інстанція Росії назвала “законним” вирок у 6 років колонії для українського політв’язня Павла Гриба.

Павло Гриб

Верховний суд Росії відмовилася задовольнити апеляцію українця Павла Гриба, засудженого на 6 років у справі про нібито підготовку теракту у школі в Сочі.

22 березня суд у Ростові-на-Дону виніс вирок двадцятирічному Грибу – шість років позбавлення волі.

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Український політв’язень не визнав себе винним у скоєнні злочину.

Раніше Факти ICTV писали, що Європейський союз вимагає негайно звільнити українського політв’язня Павла Гриба, якого Росія засудила до шести років колонії.

Джерело: Кавказский узел

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