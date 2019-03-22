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ЄС вимагає звільнити політв’язня Гриба

Європейський союз вимагає негайно звільнити українського політв’язня Павла Гриба, якого Росія засудила до шести років колонії.

Павло Гриб

Павло Гриб має інвалідність і перебуває у важкому стані через низку набутих захворювань, тому потребує нагляду медиків та операційного втручання.

Європейський союз вимагає надати українському політв’язню необхідну медичну допомогу і забезпечити доступ до нього українським лікарям.

– ЄС очікує негайного звільнення Павла Гриба з російської в’язниці. До тих пір, поки він залишається в ув’язненні РФ має дозволити українським лікарям наглядати за станом здоров’я політв’язня, тому що цього вимагає рішення Європейського суду з прав людини , – підкреслили в прес-службі.

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Нагадаємо, 22 березня суд Росії у Ростові-на-Дону визнав 20-річного Павла Гриба винним у нібито схилянні до теракту жительки Росії Тетяни Єршової, і засудив політв’язня до шести років позбавлення волі.

Джерело: Євросоюз

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