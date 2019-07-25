Серед порушень на парламентських виборах 2019 року в Україні є як технічні, так і навмисні помилки людей. Факти ICTV стежать за недотриманням закону під час волевиявлення на виборах в Раду.
Поліція посилила заходи безпеки біля ОВК №106 (Сєвєродонецьк) та ОВК №105 (Щастя) в Луганській області.
Це зроблено після аналізу інформації з соцмереж про можливі порушення громадського порядку біля цих окружкомів.
Голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська повідомила, що в округах в Закарпатській, Черкаській, Луганській, Донецькій та Львівській областях можливий повторний перерахунок голосів на позачергових виборах до Верховної Ради України.
У МВС сказали, що кількість проваджень за фактами порушень під час виборів до Верховної Ради ще збільшується – їх уже більше 350.
У Луганській області посилили охорону округа № 105 у місті Щастя. Перераховувати голоси почали через звернення чоловіка, який завив, що голова ОВК міг порушити виборче законодавство.
Комісія виборчого округу № 50 відновила роботу і продовжує підрахунок голосів. На вулиці все ще знаходяться люди, які вимагають, аби вибори були чесними.
У Покровську (Донецька область) почалися протести через фальсифікацію результатів парламентських виборів комісією одномандатного виборчого округу № 50. Спостерігачі з’ясували, що цифри, вказані у протоколах, розходяться з реальними показниками.
Для стабілізації ситуації в місто відправили групу спецназу на гелікоптері.
Партія Слуга народу хоче оскаржити результати виборів до Верховної Ради у десяти областях, оскільки на них зафіксували найбільшу кількість серйозних порушень.
Партія Голос також повідомила про порушення на 118 виборчому окрузі у Львові і вимагає від правоохоронних органів вплинути на ситуацію.
Найпоширенішими порушеннями на виборах до Верховної Ради стали – матеріально-технічного забезпечення, незаконного голосування і підрахунку голосів.
Станом на 19.00 правоохоронці зафіксували 1 955 звернень щодо порушень на виборах до Верховної Ради.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли 56 справ.
У Комітеті виборців України повідомили, що в день виборів спостерігалася незаконна агітація.
Крім того, збільшилася кількість агітаційних матеріалів за останню ніч і ранок перед виборами до Верховної Ради.