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Факти / Україна / Політика

СБУ затримала танкер РФ, що блокував українські кораблі в Керченській протоці

СБУ спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер NEYMA, який блокував українські військові кораблі в Керченській протоці.

СБУ затримала танкер РФ, що блокував українські кораблі в Керченській протоці

Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримала російський танкер NEYMA, який блокував малі броньовані артилерійські кораблі Нікополь, Бердянськ і буксир Яни Капу.

– СБУ спільно з військовою прокуратурою затримали російський танкер NEYMA, який блокував українські військові кораблі у Керченській протоці, — сказано у повідомленні.

Там пояснили, що військовослужбовці прикордонних військ ФСБ Росії незаконно, із застосуванням зброї заблокували рух українських військових кораблів під час проходу Керч-Єнікальського каналу в Керченській протоці за допомогою вказаного танкеру.

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Слідство встановило, що власники танкеру NEYMA для приховання його причетності у нападі на українські кораблі змінили назву на NIKA SPIRIT.

На затриманому танкері провели обшук для встановлення фактичних обставин справи, вилучення документів з судна, записів радіоперемовин під час конфлікту, бортових журналів.

Допитано членів судокоманди.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів Бердянськ і Нікополь і рейдового буксира Яни Капу, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі.

Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.

Джерело: СБУ

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