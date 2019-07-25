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Факти / Україна / Політика

Трамп привітав Зеленського з перемогою Слуги народу на виборах в Раду

Президент США Дональдом Трампом привітав Україну з успішним проведенням парламентських виборів, а Володимира Зеленського – з перемогою партії Слуга народу.

Дональд Трамп

Між президентами України та США відбулася телефонна розмова, під час якої Дональд Трамп привітав Володимира Зеленського з упевненою перемогою на виборах до Верховної Ради партії Слуга народу.

Американський лідер також висловив переконання, що оновлена влада зможе швидко покращити імідж України, завершити розслідування корупційних справ, які стримували взаємодію між двома країнами.

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– Президенти домовилися предметно обговорити практичні питання українсько-американської взаємодії під час візиту Володимира Зеленського до США, – йдеться у повідомленні Офісу президента.

Перше засідання Верховної Ради IX скликання може відбутися наприкінці серпня – початку вересня, прогнозує глава партії Слуга народу, кандидат у нардепи Дмитро Разумков.

Джерело: Офіс Президента

Фото: Dreamstime

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