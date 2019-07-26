Факти ICTV публікують список фракції Слуги народу у Верховній Раді IX скликання.

ЦВК завершила підрахунок голосів на парламентських виборах 2019, згідно з яким партія Слуга народу набрала найбільшу кількість голосів – 43,16%.

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За списками партії в парламент проходять 124 народних депутати, а 130 місць у Раді політсила отримала на мажоритарних округах. Всього у Слуги народу у Верховній Раді IX скликання буде фракція в складі мінімум з 254 народних депутатів.

Хто проходить у Верховну Раду за партійними списками:

Хто проходить у Верховну Раду за партійними списками

Хто проходить у Верховну Раду згідно з голосуванням на мажоритарних округах:

Хто проходить у Верховну Раду згідно з голосуванням на мажоритарних округах

Раніше Факти ICTV писали, чим відомі мажоритарники Слуги народу у Києві.

Фото: sluganarodu.official