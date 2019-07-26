У новій Верховній Раді буде 254 депутати від Слуги народу, 124 від решти партій та 46 самовисуванців.

За результатами парламентських виборів 2019, партія Слуга народу провела до Верховної Ради IX скликання найбільше депутатів – 254.

Також у новий парламент зайдуть представники партій Опозиційна платформа – За життя, Батьківщина, Європейська солідарність, Голос, Опозиційний блок, Свобода, Самопоміч, Біла Церква разом і Єдиний центр. Крім того, у парламенті буде 46 самовисуванців. П’ять політсил зможуть створити фракції.

Слуга народу – 254 депутати;

Опозиційна платформа – За життя – 43;

Батьківщина – 26;

Європейська солідарність – 25;

Голос – 20;

Опозиційний блок – 6;

Свобода – 1;

Самопоміч – 1;

Біла Церква разом – 1;

Єдиний центр – 1;

Самовисуванці – 46.

Як відомо, мінімальна кількість народних депутатів для формування депутатської фракції має становити не менше, ніж 15 народних депутатів.

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За списками

Згідно з підрахунком 100% електронних протоколів, 5-відсотковий бар’єр у багатомандатному виборчому окрузі подолали п’ять партій: Слуга народу (43,16% голосів), Опозиційна платформа – За життя (13,05%), ВО Батьківщина (8,18%) , Європейська солідарність (8,10%) і Голос (5,82%).

Слуга народу – 124 депутати;

Опозиційна платформа – За життя – 37;

Батьківщина – 24;

Європейська солідарність – 23;

Голос – 17.

Мажоритарка

130 зі 199 депутатів, які перемагають в одномандатних виборчих округах, були висунуті партією Слуга народу.

Слуга народу – 130 депутатів;

Опозиційна платформа – За життя – 6;

Опозиційний блок – 6;

Голос – 3;

Батьківщина – 2;

Європейська солідарність – 2;

Голос – 17;

Свобода – 1;

Самопоміч – 1;

Біла Церква разом – 1;

Єдиний центр – 1;

Самовисуванці – 46.

Нагадаємо, офіційні результати парламентських виборів 2019 ЦВК оголосить до 5 серпня. Упродовж наступних п’яти днів їх мають оприлюднити в офіційній пресі.